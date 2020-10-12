В Свердловской области ужесточаются карантинные меры: уральцам запрещено ходить на работу с признаками ОРВИ

Губернатор Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности в Свердловской области еще на две недели – по 26 октября. Новая редакция указа опубликована на региональном портале правовой информации.

В документе также закреплены требования по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах. Так, работодатели должны создать «атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований».

«На работу не будут допускаться люди, прибывшие из-за рубежа и люди, получившие постановления Роспотребнадзора об изоляции, – до получения отрицательных тестов, сделанных методом ПЦР. От работы также должны быть отстранены сотрудники не только с повышенной температурой, но и те, у кого имеются признаки ОРВИ», – пояснили корректировки указа в свердловском оперативном штабе.

Также теперь граждане на территории Свердловской области должны соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции дома или в обсерваторе – до получения отрицательного результата теста на Covid-19 методом ПЦР.

Новая версия губернаторского указа вступает в силу с 13 октября.



Екатеринбург, Валентина Ярославцева



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