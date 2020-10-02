Свердловчане Куйвашеву о готовности больниц к новой волне коронавируса: «У нас медицина в регионе днище, к чему вы готовы?»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне в Instagram призвал жителей носить маски, чтобы не допустить новой вспышки Covid-19 в регионе. Он заявил, что областное здравоохранение «в полной мере» готово к нагрузкам и новым вызовам. «Мы научились противостоять коронавирусу, научились его лечить. У нас есть необходимое медицинское оборудование, запасы лекарств и масок, достаточное количество врачей», – написал Куйвашев. Это утверждение вызвало гнев подписчиков. Люди рассказывают, что медучреждения в области переполнены, а больные с температурой целыми днями не могут дождаться помощи.

«В больницах нет мест, отправляют лечиться домой. К чему вы готовы?» – спрашивает губернатора пользователь keterinal.

«В Первоуральске коллапс со скорыми, которые возят больных на КТ! К моей коллеге скорая не едет уже вторые сутки! Она уже теряет сознание! Помогите!» – тут же пишет shirokova3106.

«В ирбитской больнице лежала моя знакомая. Болела ковидом. Выписали. Сказали, нет лекарств. Второй тест отправили ждать домой в Туринск», – рассказала еще одна подписчица fevralinaf.

В Нижнем Тагиле, куда свозят пациентов со всего Горнозаводского управленческого округа, больницы переполнены. В городе всего два аппарата КТ, и люди жалуются на огромные очереди. «Новый День» уже писал об этой проблеме на прошлой неделе, но, судя по комментариям в Instagram губернатора, ситуация стала еще хуже.

«В Нижнем Тагиле на КТ люди сутками сидят, 6 человек в час пропускают на аппарат», – пишет irk.aj.

«На единственное в Тагиле оборудование КТ, куда едут и соседние города, очередь 50 человек. Люди с температурой 39 не могут сидеть ночь в очереди и уезжают. Единственный вариант – лежать дома и надеяться выжить?.. Шикарная подготовка к борьбе за 9 месяцев», – констатирует erikacereful.

«Новый День» обратился в свердловский оперштаб с вопросом о загруженности тагильских больниц. Там дали максимально расплывчатый ответ, не приводя конкретных цифр: «Речь идет о госпитализации пациентов с Covid-19, пневмониями, тяжелыми ОРВИ. Ситуация постоянно меняется за счет выписок и госпитализаций».

При этом на протяжении двух недель в Свердловской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки заразились еще 164 человека, а общее число случаев Covid-19 скоро достигнет 30 тысяч. Коронавирусная инфекция унесла жизни 607 свердловчан. При этом только с коронавирусными пациентами в регионе работают больше двух тысяч врачей, фельдшеров и медсестер и медбратьев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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