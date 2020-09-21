В Свердловской области больше 2 тысяч медиков все еще заняты спасением больных с коронавирусом

Несмотря на снижение вирусной нагрузки на Свердловскую область, о котором ежедневно докладывается в официальных статистических данных, больше двух тысяч врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев продолжают работать именно с коронавирусными пациентами. Об этом «Новому Дню» рассказали в оперативном штабе региона по борьбе с Covid-19. «Организованы инфекционные госпитали на базе 31 медицинской организации с коечной мощностью 3 994 коек. В организации медицинской помощи пациентам с Covid-19 задействовано 656 врачей и 1 349 средних медицинских работников», – сказали агентству в оперштабе.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области уточнили, что в государственных и муниципальных медицинских организациях региона работают порядка 12,5 тысячи врачей и около 35 тысяч средних медицинских работников.

Надо отметить, что пациентов с легким и бессимптомным течением Covid-19 не госпитализируют уже длительное время. В восьми из 31 ковидария лечат пациентов с тяжелыми формами коронавируса, в остальных – со средними и с пневмониями.

Интересно, что, по тем же официальным данным, которые предоставляет оперативный штаб, в Свердловской области состояние 101 пациента оценивается как тяжелое (95 из них в реанимации, в том числе 54 на аппаратах ИВЛ). Средних коронавирусных больных – 407. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Всего в настоящий момент в Свердловской области болеют 6150 человек. Большая часть из них лечится амбулаторно, то есть на дому.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.20

«Единая Россия» не пустит СМИ посмотреть на свои праймериз. / Екатеринбургскому «гусару» Ширшикову сократили срок в колонии на два дня. / Стало известно, кто займется предпроектными работами скоростной дороги Екатеринбург – Казань. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»