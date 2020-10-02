российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 октября 2020, 11:35 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом (ИНФОГРАФИКА)

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. За последние сутки заболели 164 человека.

Регион остается на восьмой строчке по этому показателю в стране. До пиковых значений, которых Свердловская область достигала в конце мая и середине июля, еще далеко, однако рост на графиках заметен.

За минувшие сутки умерли еще два человека, в списке жертв уже 607 жителей Свердловской области. Выздоровели 89 человек, а всего – 21 967.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

Суд готов вынести приговор обидчику следователя на золотом «Лексусе». / «Кировский» оштрафовали на 100 тысяч из-за графика уборки помещений. / В Екатеринбурге ожидается резкое похолодание и дожди. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Свердловчане Куйвашеву о готовности больниц к новой волне коронавируса: «У нас медицина в регионе днище, к чему вы готовы?»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Пандемия коронавируса, Россия,