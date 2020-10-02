В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом (ИНФОГРАФИКА)

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. За последние сутки заболели 164 человека.

Регион остается на восьмой строчке по этому показателю в стране. До пиковых значений, которых Свердловская область достигала в конце мая и середине июля, еще далеко, однако рост на графиках заметен.

За минувшие сутки умерли еще два человека, в списке жертв уже 607 жителей Свердловской области. Выздоровели 89 человек, а всего – 21 967.

Екатеринбург, Елена Сычева

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