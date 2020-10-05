За выходные коронавирусом на Урале заразились 347 человек

За минувшие двое суток в Свердловской области коронавирус подтвердили у 347 человек, говорится в сводке информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19. Число зараженных в регионе с момента начала распространения инфекции почти достигло 30 тысяч – на сегодня диагноз подтвержден 29 987 человек.

В списке жертв коронавируса уже 615 человек, трое скончались за последние сутки. Выздоровевших за весь период – 22 270.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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