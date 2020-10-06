«Ночь музеев» планируют провести в привычном офлайн-формате: заявилось 60 площадок

В Екатеринбурге 14 ноября должна состояться традиционная культурная акция «Ночь музеев», которую в этом году из-за коронавируса пришлось перенести с мая на осень. Организаторы уже отобрали площадки, которые уже работают по новым «коронавирусным» требованиям и соблюдают все меры безопасности. Несмотря на рост заболеваемости Covid-19, пока речь идет о проведении акции в офлайн-формате.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Ночи музеев», в этом году для участия отобрано 60 площадок. «Все эти культурные учреждения уже работают, принимают людей. Все они соблюдают требования безопасности, которые выставлены с учетом пандемии. Поэтому речи о каких-то дополнительных требованиях в связи с проведением акции пока не идет», – сообщила пресс-секретарь Юлия Верховых.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», есть ли вероятность, что «Ночь музеев» из-за коронавируса могут перенести в онлайн, Юлия отметила, что вероятность есть, но пока это не обсуждается.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга также сообщили, что надеются на проведение акции в офлайн-формате. «Мы все же надеемся на офлайн-формат, тем не менее, поживем-увидим и будем принимать решение, разумеется, с учетом эпидемиологической ситуации», – отметил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Ожидается, что «Ночь музеев» пройдет 14 ноября – это ближайшая к историческому Дню рождения Екатеринбурга (18 ноября) суббота. Темой акции, соответственно, станет эта дата. Среди площадок, которые уже заявились на участие, – все самые популярные в городе музеи, зоопарк, Ельцин-центр. Впервые к акции присоединятся «Синара-центр», исторический музей Екатеринбургского кадетского корпуса, выставочная экспозиция Избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, майская «Ночь музеев» прошла в онлайн-формате. В разгар роста заболеваемости Covid-19 региональный оперштаб не разрешал проводить массовые мероприятия.

Сейчас в Свердловской области тоже начали вводить ограничения, связанные с ростом числа заболевших коронавирусом. Накануне указом губернатора Евгения Куйвашева были введены новые запреты: нельзя находиться в общественном транспорте без маски, магазинам запрещается продавать что-либо покупателям без СИЗ. Детские игровые комнаты, в том числе в ТРЦ, теперь могут работать только по будням, причем с максимум 50-процентной наполняемостью. Сохраняется требование также о половинной вместимости для кинотеатров, театров, концертов, но закрываются танцполы и фанзоны при проведении концертов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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