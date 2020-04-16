Массовых мероприятий в Екатеринбурге не будут еще долго – «Ночь музеев» пройдет онлайн

«Ночь музеев», которая в 2020 году в Екатеринбурге должна была пройти 16 мая, проведут в онлайн-формате. «Массовые мероприятия не смогут состояться в том формате, в котором были. Мероприятия, которые приводят к наличию контактов, их не будет», – прокомментировал сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков по итогам заседания регионального оперштаба. По словам Крекова, «Ночь музеев», вероятно, пройдет онлайн.

Таким образом, можно сделать вывод, что как минимум до середины мая в Екатеринбурге под запретом будут и другие массовые мероприятия, включая спектакли, концерты, цирковые выступления. Напомним, массовые мероприятия численностью более 50 человек были запрещены в Свердловской области с 18 марта. Чуть позднее запрет распространился на все массовые мероприятия, даже небольшой численности. Предполагалось, что запрет продлится до 12 апреля. Но затем по всей России были объявлены «выходные» дни до 30 апреля. В Свердловской области, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, ограничения вводились лишь до 20 апреля. Но сейчас их решено продлить.

Ранее «Новый День» писал, что впервые в формате онлайна пройдет акция «Библионочь». 25 апреля библиотекари по всей области будут устраивать прямые эфиры, показывать концерты и спектакли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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