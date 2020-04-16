российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 апреля 2020, 15:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Массовых мероприятий в Екатеринбурге не будут еще долго – «Ночь музеев» пройдет онлайн

«Ночь музеев», которая в 2020 году в Екатеринбурге должна была пройти 16 мая, проведут в онлайн-формате. «Массовые мероприятия не смогут состояться в том формате, в котором были. Мероприятия, которые приводят к наличию контактов, их не будет», – прокомментировал сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков по итогам заседания регионального оперштаба. По словам Крекова, «Ночь музеев», вероятно, пройдет онлайн.

Таким образом, можно сделать вывод, что как минимум до середины мая в Екатеринбурге под запретом будут и другие массовые мероприятия, включая спектакли, концерты, цирковые выступления. Напомним, массовые мероприятия численностью более 50 человек были запрещены в Свердловской области с 18 марта. Чуть позднее запрет распространился на все массовые мероприятия, даже небольшой численности. Предполагалось, что запрет продлится до 12 апреля. Но затем по всей России были объявлены «выходные» дни до 30 апреля. В Свердловской области, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, ограничения вводились лишь до 20 апреля. Но сейчас их решено продлить.

Ранее «Новый День» писал, что впервые в формате онлайна пройдет акция «Библионочь». 25 апреля библиотекари по всей области будут устраивать прямые эфиры, показывать концерты и спектакли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

Рецидивисты из колонии строгого режима записали ролик «#Сидимдома» (ВИДЕО). / На одного выявленного больного коронавирусом приходится 10 невыявленных больных. / Бывший замминистра Шилиманов пока повторяет судьбу Кызласова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

После 20 апреля все ограничения, связанные с COVID-19, сохранятся

Замгубернатора анонсировал обсервацию и самоизоляцию в отношении москвичей

Генпрокурора просят проверить ЧП с угрозой массового заражения коронавирусом в московском метро

На Сахалине стоматолог с коронавирусом ходил на работу

В Свердловской области поймали 365 нарушителей режима самоизоляции

Куйвашев подписал указ об обязательном карантине для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга

Художник Бэнкси перешел на удаленку

«Результаты мы увидели»: москвичи требуют отставки Собянина после давки в метро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Самоизоляция,