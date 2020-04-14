Кулинарные шоу, песни о войне и спектакли – как пройдет первая «Библионочь» в онлайне

В этом году впервые за всю историю акции «Библионочь» в Екатеринбурге и Свердловской области, скорее всего, пройдет онлайн. 25 апреля с 18 часов до полуночи будет организован единый телемост, в котором примут участие разные учреждения. Параллельно каждая библиотека будет вести свои онлайн-эфиры, в которых можно будет увидеть кулинарные шоу, мастер-классы, спектакли и концерты. «Святые люди библиотекари! Сидя дома, в сжатые сроки приготовили роскошные программы», – рассказали «Новому Дню» организаторы акции.

Накануне о возможном проведении акции «Библионочь» в новом формате рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В сложившейся ситуации все сферы жизни и деятельности, и культура, возможно, в большей степени, уже продемонстрировали свою готовность к подобным вызовам. Наши театры, музеи и библиотеки не просто работают, предоставляя свердловчанам онлайн прекрасный и профессионально подготовленный контент, но и придерживаются ранее составленных графиков. Например, организаторы акции «Библионочь» готовы провести ее, в том числе, если это потребуется, и в удаленном режиме. Что касается крупных культурных событий, которые запланированы на май, июнь и далее, то уверяю вас: жителей Свердловской области обязательно своевременно проинформируем о решениях, связанных с организацией и проведением этих мероприятий», – написал Куйвашев.

«Библионочь» должна пройти в Екатеринбурге и области 25 апреля. Режим повышенной готовности введен в регионе пока до 20 апреля. Но на сайте акции уже сообщается, что мероприятие пройдет онлайн, будет организована единая трансляция. Так что, скорее всего, массовые мероприятия и после 20 апреля будут под запретом.

Как рассказала «Новому Дню» один из организаторов «Библионочи», заместитель директора по социокультурной деятельности библиотеки им. Белинского Елена Гармс, сейчас идет усиленная подготовка к возможному проведению акции в удаленном режиме. При этом нужно понимать, что технические возможности у библиотек области разные, как и понятие о формате онлайн-мероприятий. Поэтому в «Библионочь» будет некий симбиоз: параллельно с единой онлайн-трансляцией на главном сайте акции библиотеки будут устраивать конференции в Zoom, вести прямые эфиры в своих соцсетях и просто выкладывать заранее снятые ролики.

«На данный момент мы уже получили онлайн-программы от библиотек из 43 муниципалитетов Свердловской области. От себя я могу сказать: святые люди, эти библиотекари! Те программы, которые я посмотрела, они роскошные. Сидя в самоизоляции дома, в сжатые сроки люди столько всего придумали: там и мастер-классы, и сетевые конкурсы, и литературные чтения – много всего. И все это будет в режиме онлайн, – рассказала Елена Гармс. – Некоторые программы уже можно посмотреть на сайте акции «Библионочь», от других мы ждем, что пришлют программы в течение ближайших дней».

Тема акции осталась той же – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Так вышло, что еще до ухода в онлайн написание темы «Библионочи» было в виде хештега #ВРЕМЯ9МАЯ. Онлайн-мероприятия будут соответствовать выбранной тематике.

Например, Свердловская областная библиотека для слепых будет устраивать мероприятия на конференц-платформе Zoom. Там покажут кулинарное шоу «Полевая кухня»: как сварить кашу в полевых условиях, устроят викторину «20 интересных фактов о войне». Параллельно на сайте библиотеки появится спектакль Губернского театра «Веселый солдат» с тифлокомментариями. А Областная библиотека для детей и молодежи им. Крапивина обещает показать онлайн-спектакль театра «Арлекин» – «Не покидай меня», а также устроить онлайн-концерт военных песен с участием солистки театра «Урал Опера Балет» Натальи Мокеевой.

Программы всех библиотек появятся на сайте «Библионочи» к концу этой недели. Сама онлайн-акция, напомним, пройдет 25 апреля с 18 часов до полуночи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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