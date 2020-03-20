Мюзикл «Конец света», концерты и лекции онлайн: что подготовили театры, музеи и библиотеки в режиме карантина

Уже сегодня Свердловская филармония и Театр музыкальной комедии дадут первые онлайн-концерты в условиях карантина. На сайте филармонии можно будет посмотреть трансляцию выступления, а музкомедия выложит на свой канал рок-мюзикл 1988 года «Конец света». Оперный театр пока решает вопросы с авторскими правами для организации просмотра балетов и опер, а в это время будет вести для зрителей дневник закулисной жизни театра. Музеи и библиотеки тоже готовят много интересного: лекции про искусство и психологию, лаборатории и вебинары.

Напомним, с этой недели почти все театры, музеи и библиотеки Екатеринбурга и области закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса. Но, как и московские коллеги, оказавшиеся в такой ситуации чуть раньше, театралы и музейщики Урала готовят для своих зрителей масштабные онлайн-программы. Поэтому прямо сейчас советуют всем пойти и подписаться на группы в соцсетях, каналы и блоги – именно там будет появляться самая свежая и актуальная информация.

Свердловская филармония будет устраивать концерты в Виртуальном зале

У Свердловской филармонии, пожалуй, самый большой опыт виртуальной жизни – уже несколько лет концерты, проходящие в Екатеринбурге, транслируются в залах по всей области. И сейчас, в условиях карантина, филармония полностью уходит в онлайн.

«Наши артисты готовы выйти на сцену Большого зала и исполнить для вас специально подготовленные программы. Кроме того, из медиаархива мы выбрали наиболее интересные концерты, которые добавим в график трансляций. На сайте будут доступны записи Виртуального концертного зала, в режиме онлайн продолжатся лекционные проекты», – рассказали в филармонии.

Уже сегодня, 20 марта, в 18:30 пройдет первый концерт. Для онлайн-зрителей сыграет Уральский молодежный оркестр. Трансляция будет идти на сайте.

23 марта филармония приглашает отметить день рождения Баха с органистом Тарасом Багинцом, а 23 марта – в прямом эфире Большой оркестр и Дмитрий Лисс. Все анонсы филармония размещает в соцсетях, например, в своей группе «ВКонтакте».

Музкомедия приглашает на YouTube

Кадры из рок-оперы театра Музкомедии «Орфей и Эвридика»

Музкомедия откроет виртуальный зал на своем YouTube-канале. Начиная с сегодняшнего вечера, там можно будет увидеть онлайн-премьеры спектаклей и концертных программ музкомедии прошлых лет. Да, это не самые новые постановки, но тем не менее это – премьеры, поскольку видеозаписи до сих пор никогда не выкладывали в интернет. В театре уточняют, что выкладывать новую запись будут каждый вечер, кроме вторников, в 18:30. Каждая запись будет доступна для просмотра ровно сутки, до момента появления нового видео.

Сегодня, 20 марта, в 18:30 на канале выложат рок-мюзикл «Конец света» – постановку 1988 года. Завтра появится запись концерта музкомедии в честь Дня города в Екатеринбурга. 22 марта – мюзикл 2002 года «Хелло, Долли!».

Анонсы видеоконцертов можно отслеживать в группе театра «ВКонтакте».

«Урал Опера Балет» будет вести дневник о театральном закулисье

В «Урал Опера Балет» тоже очень бы хотели порадовать зрителей онлайн-трансляциями или выложить видео балета в широкий доступ. Но пока это невозможно без нарушения авторских прав. Как рассказал «Новому Дню» представитель пресс-службы «Урал Опера Балет» Семен Чирков, сейчас ведутся переговоры, чтобы выложить в широкий доступ высококачественную запись балета «Ромео и Джульетта», сделанную совместно с кинотеатром «Okko» на фестивале «Золотая маска».

«Мы не можем выложить это видео, пока не получим разрешение от всех правообладателей, либо купить право на показ. Поэтому сейчас идут переговоры, а это не быстрый процесс, – рассказали в театре. – Кроме того, мы планируем найти техническое решение для онлайн-трансляций. Надеемся, что получится дать оперу при пустом зале и показать ее в онлайн-эфире».

До тех пор сотрудники театра будут вести своеобразные дневники на страницах в соцсетях – рассказывать обо всем, что происходит за кулисами «Урал Опера Балет».

«Соцсети на момент карантина являются таким окошком, связующей нитью между зрителем и театром. Если раньше эта связь была живая, осуществлялась через посещение зрителем театра, то сейчас зритель лишен этой возможности и мы должны ее восстановить, – рассказал Семен Чирков. – Вот прямо сейчас идет оркестровая репетиция «Волшебной флейты», балет готовится к премьере «Конька-Горбунка». Идут примерки костюмов, готовятся декорации к «Травиате». И про все это мы будем рассказывать в соцсетях. Почему не делали этого раньше? Потому что это казалось избыточным – зрителю хватало живого общения. А теперь это необходимость».

Следить за новостями театра можно на странице «ВКонтакте».

Музей ИЗО начал проводить онлайн-лекции и экскурсии

Музеи Екатеринбурга уже начали проводить онлайн-лекции в соцсетях. Сегодня первые лекции провел Музей Изобразительных искусств. Лектор Вероника Калинина в прямом эфире на странице «ВКонтакте» рассказала про художников русской эмиграции времен конца XIX – начала ХХ века. А Музей наивного искусства в фейсбуке провел лекцию «Добрый мир чудес Альберта Коровкина».

Следующим мероприятием будет виртуальная экскурсия. В 11 утра 22 марта в группе Музея ИЗО в фейсбуке Елена Тимошенко приглашает узнать побольше о Каслинском художественном литье из чугуна. В экскурсии будут рассмотрены история изготовления, бытования и реставрации шедевра, некоторые элементы его архитектуры и декора.

Музей ИЗО публикует афишу лекций на своем официальном сайте.

Также информация есть в соцсетях, там же хранятся записи эфиров. Так что прикоснуться к прекрасному можно в любое время.

Музей истории приглашает в «Народный университет»

Музей истории Екатеринбурга переформатирует сайт и будет публиковать на этой платформе лонгриды об истории города, районов и городских феноменах, готовятся подкасты и видео. Первые релизы обещают разместить уже сегодня здесь.

Но самым интересным на время карантина может стать проект «Народный университет 2.0». Правда, попасть в него могут не все – а только начинающие гиды, литераторы, художники (причем на основе конкурсного отбора).В университете будет три факультета: «Школа городских маршрутов», «Лаборатория воспоминаний» или «Нарисованный город». Набор в группы идет до 29 марта, обучение начнется в апреле и будет проходить в формате вебинаров и иных онлайн-форм.

«По итогам двухмесячного обучения каждый из слушателей, в зависимости от избранного направления, станет либо разработчиком нового экскурсионного маршрута и участником фестиваля экскурсий, либо автором книги о городе и горожанах (произведения лучших выпускников будут напечатаны сигнальным тиражом), либо участником итогового вернисажа», – рассказали в музее.

Также музей планирует выкладывать в соцсети ролики, которые снимает в рамках проекта «Квартал 89» – это истории про центральные улицы Екатеринбурга. Скорее всего, будет организован онлайн-лекторий.

«У нас есть проект «Ученые головы», в который мы приглашаем разных экспертов, они рассказывают об известных личностях, исторических героях, фактах. Скорее всего переведем этот лекторий в онлайн», – рассказала «Новому Дню» руководитель PR-направления музея Ирина Костерина.

Библиотеки откроют каталоги и проведут лекции

Библиотеки Екатеринбурга тоже готовят обширные программы. Как рассказали в муниципальном объединении библиотек, в социальных сетях, на сайте и YouTube-канале МОБ будут регулярно появляться обзоры книг, журналов и газет, познавательные лекции, занимательные тесты и записи мастер-классов.

На 23 марта запланирована актуальная лекция «Как не умереть от страха?» дипломированного психолога Елены Аверковой. А до 26 марта все желающие могут прислать специалисту вопросы, связанные с тревогой, паникой, стрессом на почту zakaz@ekmob.ru, в теме письма нужно указать «Вопрос психологу». Ответы на вопросы будут опубликованы 30 марта на сайте.

Каждую пятницу библиотекари будут читать фрагменты из новых и просто интересных книг, видеозапись чтений можно найти в соцсетях по хештегу #ПробникКниг. А для детей сотрудники библиотек прочтут сказки в прямом эфире. Кроме того, на официальном сайте МОБ в разделе «ресурсы» пользователи могут получить доступ к оцифрованным книжным изданиям и познакомиться с национальными электронными библиотеками.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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