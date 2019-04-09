Book-триллер «Следуй за электриком» или Чего ждать от «Библионочи-2019»

До очередной «Библионочи» в Екатеринбурге осталось всего десять дней, и большинство площадок уже готовы показать свою программу, в этом году целиком и полностью посвященную театру. Поздним вечером в библиотеках можно будет попеть песни под гитару с ведущими актерами театров, увидеть не один спектакль, отправиться на ночную уличную экскурсию по Екатеринбургу театральному. Хитами ночи, по прогнозам организаторов, станут мастер-классы и «бродилки». Кстати, одна из них впервые пройдет в фондохранилище «большой Белинки» и будет называться загадочно: book-триллер «Следуй за электриком». Куда нужно следовать и что это значит – разбирался «Новый День».

Что такое «Библиоте_атр»

«Билионочь» в этом году по всей России пройдет с 19 на 20 апреля. Название акции – «Библиоте_атр», а слоган – «Давайте поменяемся ролями!». Как и многие мероприятия 2019-го, «Библионочь» будет посвящена Году театра. Можно будет примерить необычные маски, попробовать себя в новой роли, поучаствовать в представлении, поменяться ролями с библиотекарями.

«В этом году все постарались сделать мощную театральную программу, – рассказала «Новому Дню» руководитель отдела культурно-массовых коммуникаций библиотеки им. Белинского Елена Соловьева. – Если говорить за Белинку, то у нас только театральных показов этим вечером будет пять. В том числе лично меня радует, что у нас будет полноценный показ спектакля «Лысая певица» нового городского театра «Место». С такими актерами, как Константин Итунин, Сергей Колесов. Также богатую программу на нашей площадке готовят театр кукол, детская филармония.

А если говорить о программах всех библиотек, я бы советовала посетителям обращать внимание на мастер-классы. Как правило, на «Библионочи» формируется подборка уникальных мастер-классов, где можно получить уникальные знания, за которые в обычные дни пришлось бы платить.

Еще один популярный формат «Библионочи» – бродилки по фондам. Посетители любят заглянуть в закулисье. Мы в этом году впервые откроем двери фондохранища «большой Белинки» – там еще не был никто, кроме сотрудников. С участием актеров-аниматоров, которые будут пугать гостей, мы делаем настоящий book_трилллер «Следуй за электриком».

Куда отправиться 19 апреля

Итак, мастер-классы пройдут 19 апреля почти во всех библиотеках города.

Например, в Белинке: мастер-класс от учебного центра «Гений» «Делаем театральные маски и открытки»; цикл мастер-классов по народным промыслам от Союза китайских студентов Екатеринбурга. А в Герценке можно за вечер освоить азы актерского мастерства: пройдут мастер-классы по основам актерского мастерства, по жестовому языку, по созданию театральной маски. Мастер-класс по изготовлению народной куклы пройдет в библиотечном центре «Екатеринбург».

Встретиться и пообщаться с актерами можно будет на нескольких площадках. В Белинке, помимо показов спектаклей, в 22:00 начнутся актерские посиделки: истории под гитару и без – с участием известных в городе Тамары Зиминой, Елены Ильиной, Андрея Кылосова. В центре «Екатеринбург» актеры театра «Галерка» проведут некий поэтический перформанс – чтение стихов Б.У.Кашкина. Также актеры пообщаются со зрителями. В «Крапивинке», как и полагается молодежной библиотеке, ждут начинающих актеров: студенты ЕГТИ курса Гараниной (кукольники) сыграют спектакль и поделятся секретами.

Экскурсии и бродилки – в основном удел больших библиотек. Уже упомянутый book-трилллер – это увлекательное, леденящее душу путешествие по закромам Белинки, где можно будет посреди ночи поменяться ролями с библиотекарями. «Поиск книг в темноте, встреча с библиотечным призраком, прилив адреналина, хорошего настроения, и, конечно же, сладкие призы + страшилки и бродилки «на время», – говорится в анонсе.

А библиотека для слепых организует ночную экскурсию по театральному Екатеринбургу. Что именно покажут ночью любителям погулять – неизвестно. Но закончится экскурсия торжественным «салютом» шаров «Библионочи-2019».

Еще из интересного – совместный с «Нашим радио» проект «Читаем – музыку, смотрим – стихи!». Весь апрель в эфире радио известные музыканты и поэты читают стихи и песни, а 19 апреля кульминацией проекта станет вечеринка в Белинке. Там покажут сцены из спектакля «Поэты 21 век» (Александр Алферьев, камерный театр), спектакля «Цирк Принтипрам» (Антон Мамонтов, Никита Устьянцев, инклюзивный театр-студия Оra). А также по парам выступят поэты и музыканты: музыканты читают стихи, поэты исполняют хиты. Будут: Александра Аксёнова + ННТК330; Коля Rotoff и «Ансамбль Уральской грусти»; Гр. 665.

Добавим, что программы для детей будут идти в библиотеках города 19 апреля днем и вечером, для взрослых – вечером и ночью. Кстати, каждому, кто зарегистрируется в этот день в библиотеке и получит читательский билет, вручат подарок. Полный список екатеринбургских площадок и программы можно найти на сайте акции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.04.19

Типология ям в Екатеринбурге: с чем встречаем весну-2019 (ФОТО, ВИДЕО). / Гордума одобрила увеличение штата счётной палаты Екатеринбурга. / Арбитражный суд приступил к банкротству Александра Новикова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»