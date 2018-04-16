Для волонтеров, детей, взрослых и меломанов: как пройдет «Библионочь» в Екатеринбурге

«Библионочь» в Екатеринбурге пройдет уже в эту пятницу, 20 апреля, темой акции станут «Волонтерские игры», хотя далеко не все площадки затрагивают эту тему. «Новый День» составил небольшой путеводитель по «Библионочи», выделив мероприятия для взрослых, детей, волонтеров и меломанов.

Для будущих волонтеров

В этом году во время акции «Библионочь-2018» любой посетитель библиотеки сможет примерить на себя роль волонтера, поскольку сквозной темой акции станут «Волонтерские игры». На разных площадках опытные помощники расскажут о своем приобретенном опыте, поделятся интересными историями и объяснят мотивацию волонтерства.

Например, в Свердловской областной библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78) теме волонтерства будет посвящено сразу несколько мероприятий. На открытии «Библионочи» в 17 часов пройдет парад собак «Лохматые волонтеры». А после 19 часов начнутся мастер-классы «Как стать чемпионом». В частности, пройдет творческая встреча с уральскими паралимпийцами «Приглашение в полет!». В 21:30 незрячие тренеры расскажут волонтерам про «Гимнастику для разума, души и тела» – проведут мастер-класс письма и чтения по Брайлю, мастер-класс по методике передвижения с помощью белой трости.

В Библиотеке для детей и молодежи (К. Либкнехта, 8) пройдет встреча с участниками, пожалуй, самого известного волонтерского движения – «Лиза Алерт». В 21:00 волонтеры расскажут, как стать спасателем, как участвовать в поисковых операциях, какими знаниями и умениями нужно обладать.

В Белинке (ул. Белинского, 15) публичная площадка «Волонтёрство: увлечение или призвание?» будет работать с 19 до 21 часа в зале Президентской библиотеки (3 этаж). Представители ведущих добровольческих объединений Свердловской области расскажут о своей работе, полной встреч, эмоций, событий и открытий. На нетворкинг-сессии вы сможете задать им любые вопросы и предложить совместные проекты. В профессорском зале (3 этаж) будет работать книжная выставка «Волонтерство – вне времени: от прошлого к настоящему», в 20:00-22:00 пройдут «Живые истории» – встречи с представителями волонтерских организаций.

В Доме учителя (ул. Воеводина, 4) вечер посвятят теме футбольного волонтерства. С 17 до 18 часов состоится командное соревнование визитных карточек стран-участниц Чемпионата мира по футболу в России 2018 года: Франция – Перу; Египет – Уругвай; Мексика – Швеция; Япония – Сенегал (представление герба, флага, любимого литературного произведения страны, народной игры, традиционных национальных блюд). Затем эти же команды расскажут о любимых местах Екатеринбурга для гостей чемпионата. В 19:00-20:00 пройдет дегустация традиционных национальных блюд от команд-участниц и заключительное чаепитие.

Для всех – Белинка

Самой главной площадкой «Библионочи» в Екатеринбурге уже не первый год становится библиотека им. Белинского. Здесь будут задействованы все здания, помещения пристроя и хранилища – в каждом зале и холле библиотекари организуют свою программу. Все мероприятия будут проходить с 18:00 до полуночи – для всех желающих проведут десятки творческих встреч, мастер-классов, выставок, презентаций. Посмотреть программы по этажам и залам можно на сайте Белинки.

В течение всей «Библионочи» – с 19 до 23 часов – будет проходить акция «Поэты тет-а-тет». Это уникальная возможность пообщаться с поэтами Екатеринбурга с глазу на глаз. Они будут вас ждать в укромных уголках обоих зданий Белинки. К ним можно будет смело подойти и попросить прочитать одно стихотворение в приватной обстановке, купить и подписать книгу. Участники – Александр Петрушкин, Руслан Комадей, Влад Семенцул, Сергей Ивкин, Константин Комаров, Эдуард Коридоров, Анна Лукашенок, Наталья Капленко, Ярослава Широкова, Евгений Касимов, Алексей Вдовин, Дмитрий Шкарин, Илья Ненко.

Также в течение всего вечера (с 18:00 до 22:30) можно будет участвовать в инстаконкурсе #мояБелинка. Желающие поучаствовать могут выкладывать в свои аккаунты в инстаграме фото с «Библионочи» с тегом #мояБелинка. В 23:00 в Свердловском региональном центре Президентской библиотеки будут объявлены три победителя.

Для детей – магия и Япония

Программа для детей есть почти на каждой площадке «Библионочи». В основном это игры, мастер-классы и экскурсии, которые библиотекари проведут с 17 до 20 часов. Но если родители уверены в силах своих малышей, можно и задержаться.

Например, в Белинке (ул. Белинского, 15) для детей запланирована интерактивная программа «Знакомство с куклой». Артисты Екатеринбургского театра кукол познакомят публику с системами кукол. Зрители могут сфотографироваться в антураже понравившихся сказок. Экскурсии будут проходить каждый час – с 18 до 22 включительно.

В главном здании Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи (ул. К. Либкнехта, 8) сама «Библионочь» откроется в 19 часов детским представлением (для малышей от трех лет) под названием «Верим в вечное, доброе, светлое». Сразу после начнется магическое шоу от театра «Сказка» – «В гостях у волшебника Сулеймана». Дети увидят разные фокусы. В это же время в другом зале пройдет мастер-класс по праздничной упаковке, а в мансарде – мастер-класс по созданию витражей из пластилина. Вся программа библиотеки доступна здесь.

Также многие библиотеки в этом году решили поближе познакомить детей с Японией. Например, в Библиотеке Паустовского (ул. Белореченская, 26) в 17 часов актеры покажут «Сказку в кимоно», параллельно пройдет мастер-класс по написанию хокку. Японская тематика будет на многих мероприятиях в Герценке.

Для подростков и молодежи

Для подростков и молодежи программа «Библионочи» в Библиотечном центре «Екатеринбург» (ул. Мамина Сибиряка, 193) начнется в 15 часов. Тут пройдет актерский мастер-класс от молодежного театра «Галерка» – артисты расскажут, как вести себя на сцене, что сделать, чтобы стать актером и так далее. С 18 часов тут же начнется сеанс «библиомагии» – подросткам предлагают погадать по литературным произведениям (мероприятия для тех, кто старше 15 лет). А в 19:30 можно будет применить на практике знания, полученные от театралов, и выйти к открытому микрофону – выступить смогут все желающие поэты и музыканты старше 17 лет. Вся программа есть здесь.

В областной библиотеке для детей и молодежи (ул. К. Либкнехта, 8) веселье начнется ближе к ночи, в 22:00 пройдет «Нетипичная вечеринка с поэзией» от артистов Центра современной драматургии. Может быть провокационно, но точно будет интересно. Параллельно в большом зале начнется танцевальный литературный вечер и мастер-класс с клубом исторических танцев Pas de C'ote – «Быстрее музыку, быстрее! Хочу скорее танцевать!».

Для меломанов

Музыкальные паузы, презентации будут почти на каждой площадке «Библионочи», за исключением районных филиалов. Где-то выступят народные коллективы, где-то оркестры, где-то – профессионалы, где-то – любители.

Можно посетить и творческие встречи. Например, в Городском библиотечном информационном центре (А. Валека, 12) в 20:00 начнется встреча с известным композитором, создателем жанра «лайт-опера», «дедушкой уральского рока» и послом Чемпионата мира по футболу – 2018 Александром Пантыкиным. В режиме неформального диалога он расскажет о своих отношениях с классикой, о музыке, о себе и футболе. А в библиотеке для детей и молодежи (К. Либкнехта, 8) в 19:00 пройдет бард-рок-сейшн с участием ансамбля «Инкогнито» и команды гимназии «Арт-Этюд».

В Белинке само открытие «Библионочи» будет музыкальным. В 18 часов выступят дуэт трубачей «Уральские фанфары», затем начнутся танцы под радиолу. На втором этаже с 18 часов выступит Александр Шаньгин & гитара-коябу. Также пройдет проект «Хармс» с участием известных в Екатеринбурге музыкантов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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