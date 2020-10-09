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Мэрия Екатеринбурга с понедельника переводит треть сотрудников на удаленку

Администрация Екатеринбурга с 12 октября переводит треть муниципальных служащих на удаленную работу. Информацию «Новому Дню» подтвердил пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов. «В первую очередь на дистанционный формат переведут тех, кто находится в зоне риска, кто может работать в системе электронного документооборота», – сообщил собеседник агентства. На частичную удаленку также отправятся сотрудники районных администрация и нестратегических муниципальных предприятий.

Напомним, 5 октября губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому работодателям рекомендуется перевести 30% сотрудников на дистанционную работу. Первым распоряжение главы региона выполнила его администрация – часть сотрудников «желтого дома» уже работают удаленно.

Как выяснил «Новый День», свердловские предприятия не понесут никаких наказаний, если откажутся переводить сотрудников на дистант. По крайней мере – пока. «Согласно указу губернатора, мера носит рекомендательный характер», – сообщили агентству в региональном оперштабе.

Напомним, ранее правительство Москвы приняло решение, что все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы. Непредставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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