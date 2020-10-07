Детей и молодежи до 30 лет в структуре заболевших коронавирусом – всего 20%

В Свердловской области среди всех заболевших коронавирусом за последние две недели всего 9,2% детей до 18 лет. Больше всего случаев выявлено в группе от 30 до 49 лет, то есть у активно работающего населения, – 38,3% от всех заболевших.

В конце сентября замгубернатора Свердловской области Павел Креков говорил, что заболеваемость коронавирусом выросла на 15%, но большинство новых пациентов – школьники и студенты. При этом почти все из них переносят ковид легко, либо в бессимптомной форме, и на тот момент не фиксировался рост количества пациентов с тяжелыми формами Covid-19.

По всей видимости, за прошедшую неделю ситуация поменялась: на сегодняшний день состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжелое (неделю назад таких было 95), 104 человека находятся в реанимации (было – 89), 53 – на аппаратах ИВЛ (было – 43). Количество среднетяжелых пациентов за этот же период возросло с 512 до 601.

В региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса «Новому Дню» сообщили, что из всех заболевших с 23 сентября по 6 октября доля детей до 18 лет составляет 9,2%. К студентам условно можно причислить возрастную группу от 18 до 29 лет – их в общем числе заболевших еще 10,4%. Остальные 80% – это люди старше 30 лет: 30-49 лет – 38,3%; 50-64 года – 26,5%; 65 и больше – 15,6%. При этом в штабе не смогли рассказать, люди каких возрастов в основном сейчас находятся в реанимации и на ИВЛ.

Напомним, в Свердловской области продолжает расти количество больных коронавирусом. На этой неделе были введены новые запреты: нельзя находиться в общественном транспорте без СИЗ, магазинам запрещается продавать что-либо покупателям без маски. Детские игровые комнаты, в том числе в ТРЦ, теперь могут работать только по будням, причем с максимум 50-процентной наполняемостью. Сохраняется требование также о половинной вместимости для кинотеатров, театров, концертов, но закрываются танцполы и фанзоны при проведении концертов.

При этом главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских в интервью сообщил корреспонденту «Нового Дня», что вряд ли в регионе будут тотально закрывать учреждения, как это было весной.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.10.20

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