В Свердловской области пока не планируют вводить ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19

По последним данным, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области выросла на 15%. Большинство новых пациентов – школьники и студенты. Почти все из них переносят ковид легко, либо в бессимптомной форме. Поэтому власти пока не планируют вводить какие-то ограничительные меры.

«На сегодняшний день фиксируем незначительное повышение общей заболеваемости. Я имею в виду заболеваемость ОРВИ, где есть пока прирост, хотя замедление темпов прироста ОРВИ наблюдается. Стабильны показатели заболеваемости пневмониями, по тяжелым случаям есть даже снижение. И фиксируем незначительный рост заболевших коронавирусом. Но хочу сказать, что это предсказуемая вещь, и мы предполагали больший рост и были готовы, и сегодня готовы принять больший процент угроз, – рассказал сегодня на брифинге по итогам оперштаба замгубернатора Свердловской области Павел Креков. – Заболеваемость коронавирусом выросла на 15%. В основном за счет школьников, молодых людей. Вновь заболевшие – в основном те, кто болеет бессимптомно, либо с минимальной симптоматикой».

Пока прирост заболевших в Свердловской области намного меньше, чем в среднем по России. Не увеличилось и количество тяжело больных, а также тех, кому требуется подключение к аппаратам ИВЛ.

В связи с ростом заболеваемости областные власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. Иных ограничительных мер пока вводить не предполагается. «Мы не планируем введения дополнительных ограничений и серьезных мер. Но соблюдение того, что должно быть, – масочный режим, соцдистанция, обработка дезинфицирующими средствами – будет контролироваться намного строже. Становится больше ведомственных бригад, которые будут контролировать соблюдение режима», – заявил Павел Креков.

Как ранее сегодня писал «Новый День», распоряжение о проверке соблюдения масочного режима было дано и министерством общественной безопасности. Министр Александр Кудрявцев дал главам установку: совместно с сотрудниками правоохранительных органов усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах, в том числе – в общественном транспорте. Об этом говорится в письме, которое было разослано всем главам территорий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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