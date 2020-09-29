Министерство безопасности отправило мэров на улицы – проверять, носят ли маски

Главы муниципалитетов Свердловской области получили новое антиковидное поручение от регионального министерства общественной безопасности.

Министр Александр Кудрявцев дал главам установку: совместно с сотрудниками правоохранительных органов усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах, в том числе – в общественном транспорте. Об этом говорится в письме, которое было разослано всем главам территорий. Министр также напоминает, что за нарушение масочного режима гражданам и организациям грозит ответственность по ст. 20.6.1 КоАп РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Гражданам по этой статье грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей, организациям – до 300 тысяч рублей.

О проделанной работе министр просит мэров отчитаться 2, 9 и 16 октября, прислав информацию по электронной почте mitingi@egov66.ru .

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области уже больше недели наблюдается ежедневный прирост новых случаев коронавируса. Всего с начала распространения Covid-19 в регионе заразились 28 862 человек. Уральские врачи вылечили 21 656 свердловчанина, 592 человека умерли. Региональные больницы с трудом справляются с наплывом пациентов с признаками пневмонии и коронавируса. Накануне было объявлено, что областной минздрав создал мониторинговую группу по госпитализации пациентов с Covid-19. Каждые три часа министерство будет запрашивать в службе скорой помощи и больницах, где лечат больных с коронавирусом, информацию о наличии свободных мест и возможных проблемах с госпитализацией.

Вместе с тем в екатеринбургских аптеках пока повышенного спроса на средства индивидуальной защиты не заметили: «Спрос на маски и перчатки не вырос, мы не заметили ажиотажа. Все осталось на прежнем уровне», – сообщили «Новому Дню» в нескольких розничных точках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

В пункте тестирования на коронавирус в Кольцово проверили уже больше 2 тысяч человек (ФОТО). / «Уктусский стрелок» рухнул в обморок во время оглашения приговора (ФОТО). / Житель Карпинска, задолжавший по алиментам 1,7 млн рублей, был снят с самолета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»