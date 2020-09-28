Фармацевты: в Екатеринбурге спрос на медицинские маски и перчатки не повысился

На фоне слухов о возможном начале второй волны пандемии коронавируса «Новый День» выяснил, сколько сейчас стоят средства индивидуальной защиты в Екатеринбурге.

На конец сентября, в среднем, цена одной маски в аптеке составляет 9-10 рублей при покупке от 10 штук. Перчатки можно приобрести за 24-27 рублей при условии, что приобретается упаковка, в которой 50 пар. Напомним, весной этого года за одну одноразовую маску жители города платили 30 рублей, в некоторых точках продаж цены доходили и до 100 рублей.

Как рассказали агентству в аптеках «Новая больница» и «Мелодия здоровья», повышенного спроса на средства индивидуальной защиты сейчас не наблюдается: «Спрос на маски и перчатки не вырос, мы не заметили ажиотажа. Все осталось на прежнем уровне».

В онлайн-магазине Wildberries цена на маски и перчатки ниже, чем в торговых точках различных сетей аптек. Так, за 30 масок вы заплатите приблизительно 127 рублей – около 4,2 рубля за маску, за 159 рублей можно купить 50 штук – примерно по 3,2 рубля за изделие. На упаковку из 50 пар одноразовых медицинских перчаток минимальная цена – 850 рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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