Замглавврача скорой помощи рассказал, как Екатеринбург готовится ко второй волне коронавируса

Медики скорой помощи в Екатеринбурге готовятся ко второй волне коронавируса. «Мы видим, что уже есть рост в России, мы мониторим небольшое увеличение здесь, мы готовимся ко второй волне, к этому надо быть готовыми», – заявил сегодня в екатеринбургской гордуме и. о. главного врача станции скорой помощи имени Капиноса Сергей Панин.

Сейчас в городе с коронавирусными пациентами работает только одна подстанция, пятнадцатая, 9 бригад. На пике пандемии, в июне-июле, работали три подстанции, порядка 30 бригад. В случае необходимости число бригад будет увеличено. Как рассказал Панин, отвечая на вопрос «Нового Дня», отработан механизм привлечения персонала из области, также в рамках подготовки ко второй волне скорая закупает средства индивидуальной защиты, заключен контракт на 20 млн рублей. Но оценить общий объем финансирования, которое может потребоваться, пока невозможно: это будет зависеть от того, насколько серьезным будет рост заболеваемости. «В идеале нам хотелось бы, чтобы нам возместили потраченное», – заметил Панин. Скорая помощь в начале пандемии потратила 50 млн рублей на закупку СИЗов. К настоящему времени медики использовали 80 тысяч костюмов, 40 тысяч респираторов, маски и перчатки исчисляются сотнями тысяч.

Кроме того, Панин сегодня попросил депутатов пролоббировать вопросы, связанные с нехваткой в городе подстанций скорой помощи, нехваткой персонала и отсутствием вариантов проживания медиков, которых привлекали из области и которых, возможно, снова надо будет привлекать. Пандемия показала слабые места в организации работы: так, на весь Октябрьский район приходится одна подстанция, которая находится в Кольцово, не хватает подстанции в Солнечном.

Многим подстанциям нужен ремонт, постоянное использование антисептиков плохо сказалось на помещениях. Не хватает жилья для размещения медиков. «К нам приезжали из области, они приехали на два-три месяца. Посмотрели на зарплату, на уровень нагрузки, поняли, что лучше они будут работать у себя, и уехали», – отметил Сергей Панин. По его словам, во время пика пандемии сотрудники из области за свой счет снимали комнаты по 2-3 человека, никакое специальное общежитие им не предоставляли. Привлеченные медики работали в Екатеринбурге в июне и июле, частично в августе, но к сегодняшнему дню все вернулись обратно.

Как уже сообщал «Новый День», ковидные бригады за смену в среднем на вызовах проводят по 22 часа, нековидные, то есть те, кто оказывает помощь обычным пациентам, – по 19-20 часов. Если раньше в среднем в сутки в Екатеринбурге скорую помощь вызывали около 1300-1500 раз, то в пандемию число обращений выросло до 2000 в сутки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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