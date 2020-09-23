Массовые заболевания сотрудников скорой в период пандемии объяснили высокой нагрузкой

И.о. главврача станции скорой помощи им Капиноса Сергей Панин сегодня на заседании комиссии по здравоохранению в ЕГД рассказал о заболеваемости медиков в период пандемии.

По его словам, с апреля по август около 50% сотрудников скорой помощи уходили на больничный. Коронавирусом заболели 16% работников скорой. В первую очередь заболевания врачей и медсестер Панин связал с нагрузкой, фактически медики вырабатывали две ставки.

Он отметил, что ковидные бригады за смену в среднем на вызовах проводили по 22 часа, нековидные, то есть те, кто оказывал помощь обычным пациентам, – по 19-20 часов. Если раньше в среднем в сутки в Екатеринбурге скорую помощь вызывали около 1300-1500 раз, то в пандемию число обращений выросло до 2000 в сутки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.20

В Академическом малолетние хулиганы кидали булыжники в автомобили (ФОТО, ВИДЕО). / За время пандемии Екатеринбург получил 59 машин скорой помощи. / Сводка по коронавирусу: пять смертей, 125 новых заражений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»