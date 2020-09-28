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Понедельник, 28 сентября 2020, 13:17 мск

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Свердловский минздрав будет отслеживать наличие свободных коек в ковидариях

Минздрав Свердловской области создал мониторинговую группу по госпитализации пациентов с Covid-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Каждые три часа министерство будет запрашивать в службе скорой помощи и больницах, где лечат больных с коронавирусом, информацию о наличии свободных мест и возможных проблемах с госпитализацией. Кроме того, в ведомстве пообещали уделять внимание сообщениям в СМИ о сбоях в маршрутизации пациентов. «В зависимости от поступающих в министерство данных будут корректироваться объемы коечного фонда, а также мощность диагностической базы», – отметили в штабе.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области уже больше недели наблюдается ежедневный прирост новых случаев коронавируса. Всего с начала распространения Covid-19 в регионе заразились 28 862 человек. Уральские врачи вылечили 21 656 свердловчанина, 592 человека умерли.

О том, что региональные больницы с трудом справляются с наплывом пациентов с признаками пневмонии и коронавируса, наше агентство уже писало. Так, в приемном отделении городской больницы №1 в Нижнем Тагиле люди вынуждены ждать госпитализации по 6-7 часов, а больничные палаты переполнены.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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