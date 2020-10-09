В Екатеринбурге вуз переводит студентов на удаленку

Уральский государственный юридический университет объявил о переходе на дистант во время сессии. Как рассказал «Новому Дню» один из студентов, сегодня учащимся сообщили, что зачеты и экзамены в конце года они будут сдавать удаленно.

«Опять будет вместо экзаменов чемпионат по скоростному гуглингу», – поделился будущий юрист. Такая форма сдачи сессии касается как минимум студентов очно-заочной и заочной формы обучения бакалавриата и магистрантов.

Ранее в Уральском федеральном университете сообщили, что в соответствии с рекомендацией губернатора треть сотрудников переводится на удаленку. Но для студентов ничего измениться не должно, они с начала года приходят в вуз только на семинары и лабораторные, лекции проходят в онлайн-режиме.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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