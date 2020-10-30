УрФУ уходит на дистант до февраля 2021 года

Уральский федеральный университет подтвердил ранее появившуюся информацию о переходе на дистанционный формат обучения до февраля 2021 года. «С понедельника, 2 ноября, по 31 января до особых распоряжений УрФУ переводит учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, в дистанционный формат, предполагающий полное освоение студентами образовательных программ удаленно», – сообщили в пресс-службе вуза.

Там подчеркнули, что лабораторные работы, где требуется использование специального оборудования, будут проводиться в стенах университета. Это коснется магистрантов и аспирантов некоторых инженерных и естественнонаучных специальностей. Распоряжение о нововведениях уже подписано ректором Виктором Кокшаровым.

Напомним, с 28 октября Уральский аграрный университет принял решение перевести на «удаленку» всех учащихся первых курсов. Дистант в регионе также действует для техникумов и колледжей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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