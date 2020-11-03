Горный университет решил не уходить на дистанционное обучение до ухудшения ситуации с заболеваемостью

Минобрнауки РФ разрешило перейти на дистанционное обучение еще одному вузу Екатеринбурга – Уральскому горному университету. Но руководство приняло решение пока сохранить смешанную форму обучения: практика будет продолжаться в виде очных занятий. Разрешением на дистант вуз воспользуется в случае ухудшения ситуации с Covid-19.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГГУ, еще с 23 сентября 75% учебной нагрузки и 60% студентов были переведены на дистанционные формы. После указа губернатора Свердловской области, рекомендующего всем вузам уйти в онлайн, горный запросил разрешение в Минобрнауки и накануне вечером разрешение было получено. Но в УГГУ решили пока не отменять очные практические занятия.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, в том числе – за количеством заболевших в университете работников и студентов. В случае ухудшения ситуации организационно и технически мы готовы принять это решение. Но на данный момент продолжаем работу в том же формате», – сообщили в пресс-службе вуза.

На смешанном формате обучения остаются и студенты аграрного университета. С 28 октября здесь на удаленку перевели только первокурсников (старшие курсы посещают практику офлайн). Сейчас к ним добавили учащихся второго курса колледжа при УрГАУ, остальные студенты колледжа находятся на практике на предприятиях, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе Уральский федеральный университет принял решение перевести всех студентов на дистанционное обучение вплоть до февраля 2021 года. Онлайн пройдет даже сессия. Накануне аналогичное решение принял Уральский государственный педагогический университет, правда, здесь не указывают даты окончания дистанта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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