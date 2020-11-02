Студенты УрГПУ перешли на дистанционное обучение

С сегодняшнего дня, 2 ноября, Уральский государственный педагогический университет перешел на дистанционную форму работы.

«Министерство просвещения Российской Федерации согласовало осуществление образовательной деятельности на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе», – говорится в сообщении на главной странице официального сайта вуза.

Как уже писал «Новый День», в конце прошлой недели аналогичное решение принял УрФУ. «С понедельника, 2 ноября, по 31 января до особых распоряжений УрФУ переводит учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, в дистанционный формат, предполагающий полное освоение студентами образовательных программ удаленно», – сообщили в пресс-службе вуза. Напомним также, что с 28 октября Уральский аграрный университет принял решение перевести на удаленку всех учащихся первых курсов. Со 2 ноября на дистанционное обучение также переходят все студенты УрГУПС.

Дистант в регионе также действует для техникумов и колледжей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.20

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