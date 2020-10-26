Куйвашев рекомендовал продлить школьные каникулы до 2 недель и перевести вузы на дистант

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес новую порцию ограничений из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусу.

Согласно новому указу главы региона, в Свердловской области все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей.

Официальные и культурные ивенты, а также состязания на открытых площадках могут состояться, если посетителей будет не больше 50% от вместимости объекта.

Кроме того, губернатор рекомендовал муниципалитетам увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней – то есть до 9 ноября. Вузам, колледжам и техникумам также рекомендовано с 27 октября перейти в режим дистанционного обучения студентов. Самоизоляция для пожилых людей старше 65 лет и «хроников» продлена до 9 ноября.

Губернаторский указ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с 27 октября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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