В спортшколах Екатеринбурга возобновили тренировки: дистант был ошибкой

Спортивные школы, закрывшиеся в Екатеринбурге в понедельник, с сегодняшнего дня возобновили работу – без дистанционных технологий. В последнем указе губернатора нет запрета на проведение соревнований и тренировок, если они проходят без зрителей. А изданное ранее письмо управления по физкультуре и спорту администрации Екатеринбурга о переходе на удаленку носит рекомендательный характер, пояснили в мэрии.

Напомним, в понедельник, 26 октября, начальник управления по развитию физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина подписала документ, в котором говорилось о необходимости введения ограничений в деятельности спортивных учреждений. В тот же день многие детские спортивные школы сообщили родителям, что тренировки отменяются до окончания школьных каникул. Однако вечером того же дня губернатор Свердловской области издал указ, в котором ни слова не говорилось о запрете занятий в спортивных секциях. Это породило настоящую путаницу как внутри самих ДЮСШ, так и среди родителей.

Как рассказали мамы детей, занимающихся футболом в муниципальной спортшколе «Буревестник», после письма управления по физкультуре и спорту тренер разослал сообщение о приостановке тренировок с 26 октября. «Нам пришло сообщение, что тренировки прекращаются минимум до 5 ноября. Но сегодня пришло сообщение, что тренировки возобновляются по старому расписанию, никакого дистанта не будет», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка.

Такая же ситуация была и в ДЮСШ «Юность»: сначала руководство сообщило об уходе на дистанционные формы обучения. Но сегодня оповестило об очных тренировках в секциях согласно расписанию.

В спортшколе «ВИЗ», где тренируются футболисты детской команды «Синара», тоже сегодня сообщили о возобновлении тренировок и соревнований. «Тренировки и игры будут без присутствия родителей. На первенство области, например, от всей команды разрешили присутствовать двум родителям – каждому нужна справка об отсутствии Covid-19», – рассказывают родители футболистов.

В самих спортивных школах корреспондентам «Нового Дня» сообщили, что на данный момент все занятия идут по расписанию. «Мы не ушли на дистанционку. По соревнованиям ограничения – без зрителей и не более пятидесяти человек. От команды на соревнованиях может присутствовать только один человек, мы так решили. Кто присутствует, определяет родительский комитет. Он оказывает посильную помощь, если нужна», – прокомментировали в СШОР по футболу «ВИЗ».

В МБУ СШ «Буревестник» рассказали, что работа идет по плану. «Все занятия проходят как раньше. Что касается соревнований, мы опираемся на указ губернатора. Соревнования закрытого типа будут проходить без зрителей. Открытые – с 50-процентной вместимостью», – пояснили в «Буревестнике».

В мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что письмо управления по физкультуре и спорту о переходе спортивных секций на удаленку носило рекомендательный характер. Обязателен к исполнению только указ губернатора, принятый 26 октября.

«Обязателен для всех указ губернатора. Письмо носит рекомендательный характер. Кроме того, каждому директору дано разъяснение, что решение должно приниматься на основе эпидемической обстановки в конкретной спортшколе. Чем больше заболевших в школе, тем более важно дистанцирование», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, ссылаясь на рекомендации главы управления по физкультуре и спорту Фитиной.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Анна Темрук, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 27.10.20

Пациентов из перепрофилированных под Covid-19 госпиталей обещали перевести в другие больницы. / Свердловский депутат занял важный пост в Госдуме. / Павел Креков о заболеваемости Covid-19: «Надеюсь, мы подошли к пику». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»