В Екатеринбурге отменяют все массовые спортивные мероприятия, физкультурники уходят на дистант

В Екатеринбурге отменяют все массовые мероприятия, связанные со спортом и физкультурой, сообщили источники РИА «Новый День» в спортиндустрии. Это следует из письма начальника управления по физкультуре и спорту Людмилы Фитиной в адрес руководителей спортучреждений и организаций. Документ есть в распоряжении агентства.

В письме сказано, что с сегодняшнего дня в связи с письмом замгубернатора Свердловской области ограничивается проведение спортивных и физкультурных мероприятий в Екатеринбурге. Пока речь идет только о подведомственных городскому управлению спорта учреждениях. Запрет действует с 26 октября по 5 ноября. В этот же период тренерам и спортсменам запрещено принимать участие в мероприятиях за пределами региона. Кроме того, спортивные секции, кружки, школы переводятся на дистант – также с 26 октября по 5 ноября.

Документ не касается деятельности профессиональных спортивных клубов и команд (матчи «Автомобилиста», «Урала» и других пока проводятся в прежнем режиме – то есть с ограниченным числом болельщиков, но допуск на стадионы все же есть). Также изменения пока не затрагивают работу коммерческих учреждений, например, фитнес-центров.

Екатеринбург, Новый День

Екатеринбург. Другие новости 26.10.20

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