Деньги за перенесенный концерт «Чайфа» зрителям не вернут – из-за «режима повышенной готовности»

Концерт рок-группы «Чайф» в честь 35-летия коллектива перенесен почти на год – на 2 октября 2021 года. Об этом «Новому Дню» рассказала пресс-секретарь группы Марина Залогина.

«Ситуация с пандемией изменила всё и для нашего праздника. В одних регионах концерты тура подпадают под запрещение по количеству зрителей, в других запрещены стоячие партеры (фан-зоны). Мы хотим, чтобы вместе с нами юбилей «Чайфа» отметили все зрители, кто запланировал это, кто купил билеты, все, кто сейчас опасается посещать массовые мероприятия, кто болеет или находится на карантине. Нам хочется отметить наш юбилей так, как мы это задумали, сохранить идею режиссёра и нашу программу. Поэтому мы переносим празднование на следующий год и очень ждём нашей встречи», – написала Марина Залогина в официальном комментарии.

В документе, присланном группе организатором концерта Александром Паули (есть в распоряжении редакции «Нового Дня»), указано, что купленный на музыкальное мероприятие билет можно только обменять на новый: «При переносе зрелищного мероприятия организация исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо вправе предложить посетителю посетить перенесенное зрелищное мероприятие по ранее приобретенному билету, абонементу или экскурсионной путевке, либо обменять ранее приобретенный посетителем билет, абонемент или экскурсионную путевку на ваучер на перенесенное зрелищное мероприятие».

Также из текста документа следует, что вернуть деньги нельзя: «На основании изложенного обязанность возврата зрителю денежных средств, за приобретенные билеты, до снятия «Режима повышенной готовности» у организатора концертно-зрелищного мероприятия отсутствуют».

Добавим, что режим повышенной готовности в регионе введен указом губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым с марта 2020 года из-за коронавируса. В документ множество раз вносились правки, однако отменен он не был. Согласно указу, проведение массовых культурных мероприятий не запрещено.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

Кызласов в суде частично признал свою вину. / Ушло в суд дело уральского полицейского, обвиняемого в пытках задержанных. / Главе Кировского района Лошакову приостановили членство в «Единой России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»