Барабанщик «Чайф» сломал ногу. На юбилейном концерте его заменит сын

Незадолго до юбилейного концерта группы «Чайф» ее барабанщик и бэк-вокалист Валерий Северин получил травму – сломал ногу. Но концерт, посвященный 35-летию коллектива, все равно состоится 2 октября.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции солист группы Владимир Шахрин. По его словам, барабанщика на сцене заменит его сын, Глеб Северин. Владимир Бегунов добавил, что старший Северин на сцене 2 октября все же появится – например, с бубном.

Юбилейная программа будет называться «Война, мир и…». «Немножко обидно, что юбилейный концерт пройдет год спустя, это должно было быть в прошлом году, но это не от нас зависело», – заявил Шахрин, имея в виду ограничения по коронавирусу.

Как рассказал директор группы Илья Спирин, группа ждала, пока им разрешат заполнить 75% зрительного зала.

На вопрос журналистов, много ли денег музыканты потеряли из-за переноса концертов в пандемию, гитарист Владимир Бегунов ответил: «Ну что все о деньгах да о деньгах, а о душе? Порядок на садовых участках навели. У меня, например, урожай репы удался».

Владимир Шахрин добавил, что группа не считала, сколько потеряла. «Мы просто скучали без живых концертов. Никто не жаловался, что ему есть нечего, никто из нас не ушел в таксисты», – отметил он.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2020 года концерт рок-группы «Чайф» в честь 35-летия коллектива был перенесен почти на год – на 2 октября 2021 года. Об этом «Новому Дню» рассказала пресс-секретарь группы Марина Залогина. «Ситуация с пандемией изменила все и для нашего праздника. В одних регионах концерты тура подпадают под запрещение по количеству зрителей, в других запрещены стоячие партеры (фан-зоны). Мы хотим, чтобы вместе с нами юбилей «Чайфа» отметили все зрители, кто запланировал это, кто купил билеты, все, кто сейчас опасается посещать массовые мероприятия, кто болеет или находится на карантине. Нам хочется отметить наш юбилей так, как мы это задумали, сохранить идею режиссера и нашу программу», – заявила она.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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