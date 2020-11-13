Студенты УрФУ завалили ректора вопросами о перерасчете платы за обучение – ее не снизят

Вопрос о стоимости перерасчета платы за обучение во время дистанта стал самым популярным сегодня на пресс-конференции ректора вуза Виктора Кокшарова.

«Будут ли какие-то финансовые вычеты в пользу студентов за отсутствие потребления электроэнергии в зданиях, затрат на уборку и так далее? – спросил студент Максим Хабибулин. – Дистанционное обучение – это не полноценное обучение. Наваливание кучи домашки – это не учеба».

Ректор ответил, что перерасчет невозможен в любом случае и напомнил, что дистант – не заочная форма обучения, а всего лишь способ. «Есть несколько аспектов. Первый – социальная безопасность здоровья. Выхода не было кроме перевода на дистант. Лабораторные для естественников и инженеров проводят в очном режиме. Мы завершим их и перейдем только к лекционным занятиям в полном объеме. Второй аспект – юридический», – заявил Виктор Кокшаров и попросил студентов внимательно прочитать Закон об образовании РФ – статьи 16 и 54. «Форм обучения три: очная, заочная и очно-заочная. Дистант – это способ, технология. Это не заочная форма. Контактная нагрузка на преподавателей растет. Они находятся на связи с вами фактически 24 часа в сутки. Им приходится осваивать новые технологии», – пояснил ректор.

Он отметил, что на содержание кампуса во время дистанта университет не стал тратить меньше денег. Однако практически по всем пунктам в презентации, которую предоставили на пресс-конференции, цифры показывают обратное. Так, на потребление энергоресурсов с марта по октябрь в 2019 году университет потратил почти 116 млн рублей, в 2020-м – около 100 млн, экономия – 16 млн рублей. На вывозе мусора было сэкономлено 2,8 млн рублей, на комплексной уборке – 5,3 млн. Общая сумма экономии – 24,5 млн рублей. Но следующим пунктом в содержании университета идут затраты на противоэпидемиологические мероприятия. На это ушло более 34 млн. В итоге вуз перерасходовал 9,5 млн рублей.

Также Кокшаров добавил, что общие затраты университета во время дистанционной формы обучения составили 184 млн рублей, куда включены «затраты на мероприятия по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией» – 83 млн и «затраты, связанные с переходом на дистанционное обучение во время пандемии» – 100 млн рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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