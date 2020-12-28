Глава Минобрнауки РФ высказался о продлении удаленки в вузах и снижении платы за обучение

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что решение о продлении или завершении дистанционного формата обучения в вузах будет принято после новогодних праздников с учетом эпидемиологической ситуации.

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывает с коронавирусом, будем принимать решение», – цитирует министра ТАСС. Фальков добавил, что решение по столичным вузам будет приниматься с учетом мнения Роспотребнадзора и мэрии, отметив, что сейчас делать прогнозы по ситуации преждевременно.

Глава Минобрнауки при этом пояснил, что даже если ситуация с ковидом не ухудшится, нужно просчитать, не будет ли решение о возвращении студентов на очный формат дестабилизирующим фактором, сообщает РИА «Новости». Кроме того, по его словам, решение также зависит от таких факторов, как результат вакцинации от Covid-19 и ситуации с заболеваемостью гриппом.

По данным министра, на удаленку переведены порядка 65% студентов и более 40% вузов в России почти в половине регионов страны.

Напомним, в ноябре Минобрнауки России в связи с пандемией велело перейти на дистант подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге с 13 ноября по 6 февраля. Региональные вузы должны были принять аналогичные решения, исходя из эпидситуации в каждом отдельном субъекте РФ.

Фальков также коснулся вопроса снижения стоимости обучения для студентов вузов, которые перешли на удаленку. По его словам, общего решения для всех вузов пока не выработано. А то, «что предлагается, оно приведет к ещё худшим последствиям, нежели мы имеем сегодня», полагает министр. «Мы можем обрушить экономику вузов и получить ситуацию, когда они начнут закрываться», – предупредил он.

Глава Минобрнауки в то же время признал, что удаленное образование проигрывает в качестве очному. Однако, по его словам, необходимо учитывать, что изменение формата было вынужденной мерой.

Решения по этому вопросу следует принимать взвешенно, а к определению критериев, по которым стоимость обучения может быть снижена, нужно подходить осторожно, заключил он. Так, заявил Фальков, сам факт перевода лекций в дистанционный формат не может служить причиной для снижения платы. «Если вместо 20 лекций было прочитано, например, 10, или даже 20, но не на должном качественном уровне, то это может послужить основанием для снижения», – считает министр.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 21 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину до 15 февраля 2021 года проработать возможность снижения платы для студентов в связи с переходом многих вузов на онлайн-обучение из-за коронавируса. ВМинобрнауки в свою очередь заявили, что ведомство обсуждает с ректорами вузов данный вопрос. Сейчас министерство с университетами пытаются найти компромисс, отмечал замминистра Дмитрий Афанасьев.

Москва, Наталья Петрова

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