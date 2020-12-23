«Ищем компромисс»: в Минобрнауки думают над снижением платы за обучение в вузах на удаленке

Минобрнауки России начало обсуждать с ректорами вузов возможность снижения платы за учебу для студентов из-за перехода на дистанционную форму обучения.

По мнению ведомства, высшие учебные заведения не вернутся к прежнему формату образования даже после пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ».. «Общий консенсус, что мы полностью к прежнему образованию уже не вернемся», – признал замминистра Дмитрий Афанасьев, добавив, что там, где это «разумно», будет использоваться смешанный формат.

Напомним, в понедельник, 21 декабря, премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину до 15 февраля 2021 годапроработать возможность снижения платы для студентов в связи с переходом многих вузов на онлайн-обучение из-за коронавируса.

Ранее Минобрнауки рекомендовало перейти на дистант всем своим подведомственным вузам в Москве и Санкт-Петербурге. Региональные вузы должны были принять аналогичные решение, исходя из позиции местных властей и Роспотребнадзора.

В настоящее время, как отметил Афанасьев, только около 60% студентов учатся на удаленке.

«С одной стороны, если раньше профессор читал лекции в аудитории, а теперь читает перед видеоаудиторией, то он так же готовится, тратит те же силы. Здесь скорее не может быть речи о снижении платы. Но если университет не смог в полном объеме сохранить контактные часы, если он заменяет их просто рассылкой материалов, которые студенты должны изучать самостоятельно, то фактически он реализует заочную форму обучения», – полагает замминистра. «И в этом случае у студентов возникает основания претендовать на снижение», – подчеркнул он.

В то же время замминистра указал, что замена офлайн-лекций на «качественные онлайн-курсы» не может рассматриваться как падение качества образования.

По словам Афанасьева, сейчас Минобрнауки с университетами пытаются найти компромиссную формулу. «Если вуз заменяет, к примеру, 20% своих контактных часов на фактически заочную форму, то он должен провести определенное снижение, примерно на 10%», – отметил чиновник.

При этом, по словам замминистра, снижение платы возможно лишь в том случае, если это не приведет к банкротству вуза.

Ранее ректоры ряда вузов заявляли, что переход на дистант привел к существенному увеличению затрат, из-за чего ректоры отказываются снижать плату за обучение. В качестве компромисса вузы предлагают разработать специальную программу стипендий для лучших или нуждающихся студентов-контрактников.

Москва, Наталья Петрова

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