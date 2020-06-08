Уральские вузы, несмотря на обещания, подняли цены за обучение на 10-50 тысяч за год (ДОКУМЕНТЫ)

Уральские вузы в последние две недели активно рекламировали систему скидок, которая позволит сохранить на уровне прошлых лет стоимость обучения для нынешних абитуриентов. Но в реальности цены повысили почти все университеты, за редким исключением. Рост цен составил от 10 до 50 тысяч рублей за год, в зависимости от направления подготовки и вуза.

В конце минувшей недели крупнейший вуз Екатеринбурга – Уральский федеральный университет – громко анонсировал акцию со скидками для поступающих. По словам ректора Виктора Кокшарова, вуз поддержал предложения Минобрнауки России и «отказывается от повышения стоимости обучения».

«Более того, в 2020 году мы снизим стоимость при поступлении на первый курс по целому ряду традиционно популярных направлений подготовки», – цитировала пресс-служба вуза слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

В сообщении говорилось, что стоимость обучения скорректирована до уровня прошлого года по 121 программе бакалавриата и специалитета, 87 программам магистратуры, размер скидки может достигать 43% от общей стоимости или 129 тысяч рублей в год, в зависимости от уровня обучения и направления подготовки. На 31 направлении аспирантуры также сохранена стоимость прошлого года.

Однако если открыть прейскурант 2019 года и стоимость обучения на 2020/2021 год, то разницу заметить легко. В среднем по разным видам подготовки повышение стоимости обучения составляет 10 тысяч рублей. Даже с учетом скидки. Например, в 2019 году для первокурсников обучение на направлениях подготовки «Математика», «Механика», «Фундаментальная информатика» и прочих составляла 138,7 тысячи рублей. С учетом скидок студенты могли снизить ее до 132, либо 106 тысяч рублей (в зависимости от заслуг первокурсника). В этом году те же направления стали стоить на 10 тысяч дороже – полная цена составляет 148 тысяч рублей за год. Скидка позволит «скинуть» до 140, либо до 112 тысяч рублей.

И это не «частный» случай. То же самое можно заметить и по другим направлениям подготовки. «Биология», «Оптотехника», «Программная инженерия» в 2019 году стоили 159,6 тысяч рублей (со скидкой – 145 и 116 тысяч рублей). В этом году – без скидки 170,4 тысячи, со скидкой – 154, либо 123 тысячи за год. Архитектура и иные «гуманитарные» направления были 175 тысяч рублей, стали – 185 тысяч рублей. С учетом скидки цена все равно выше прошлогодней.

Аналогичная ситуация и в других вузах. Например, в Уральском государственном университете путей сообщения. Сегодня на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге заместитель председателя приемной комиссии УрГУПС Игорь Васильев заявил, что вуз оставил стоимость обучения на уровне прошлого года.

«Что касается платного приема, да, мы не будем увеличивать стоимость обучения по сравнению с прошлыми годами. И у нас есть условия, что на очной форме обучения студент может 4 раза за семестр оплачивать», – заявил Васильев.

Но документы на сайте УрГУПС говорят совсем о другом. По профильным для вуза направлениям обучение стало почти на 50 тысяч рублей дороже, чем в 2019 году. Например, специалитет «Подвижный состав железных дорог» стоил 98 400, в этом году – 145 130. То же самое с направлениями «Эксплуатация железных дорог», «Строительство железных дорог» и прочими. Магистратура по направлениям «Строительство», «Информационные системы», «Мехатроника и робототехника» стоила в 2019 году 104 тысячи, сейчас – 154 тысячи. А вот гуманитарные направления действительно почти не подорожали – рост цен составил всего 3 тысячи за год.

Если посмотреть документы на сайте УрГЭУ, то в среднем по вузу цены на обучение выросли тоже на 10 тысяч рублей.

Медицинский университет увеличил стоимость обучения на 7-27 тысяч. Так, «Фармация» стоила 143 тысячи, сейчас – 150 тысяч. За обучение на направлении «Лечебное дело» в 2019 году первокурсники платили 160 тысяч, сейчас – 187 тысяч. Стоматология подорожала на 10 тысяч за год. В вузе прокомментировали, что действуют строго в рамках распоряжений учредителя – Министерства высшего образования и науки России.

«Стоимость образовательных услуг рассчитывается по методическим рекомендациям Минобразования России, она включает в себя базовую стоимость и региональный коэффициент. Согласно письму Минобра, мы не можем поставить стоимость обучения менее, чем в 2019 году, – прокомментировала проректор по образовательной деятельности УГМУ Татьяна Бородулина. – У нас 75% бюджетных мест – это целевое обучение. Стоимость по целевому обучению (оплачивают те больницы и территории, от которых поступает абитуриент, – прим. ред.) осталась на уровне прошлого года».

Добавим, что есть и такие вузы, которые действительно ни на копейку не повысили цены. Например, Уральский государственный горный университет.

«Средняя стоимость обучения на гуманитарных направлениях – 105 тысяч рублей, на технических – от 137 тысяч рублей. В колледже – 55 тысяч рублей в год», – назвал цены сегодня на пресс-конференции начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов УГГУ Владислав Шварев.

На сайте вуза в документах за 2019 и 2020 годы действительно нет изменений в стоимости обучения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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