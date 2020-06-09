УрФУ издал новый приказ о стоимости обучения для первокурсников – цены вернули на уровень 2019 года

В Уральском федеральном университете сегодня выпустили новый приказ о стоимости обучения, которым действительно устанавливаются цены на уровне прошлогодних. До этого на сайте вуза был размещен документ, согласно которому стоимость обучения планировалось повысить в среднем на 10 тысяч рублей.

Напомним, в конце минувшей недели крупнейший вуз Екатеринбурга – Уральский федеральный университет – громко анонсировал акцию со скидками для поступающих. В сообщении говорилось, что стоимость обучения скорректирована до уровня прошлого года по 121 программе бакалавриата и специалитета, 87 программам магистратуры. Тем не менее в размещенном еще вчера на сайте УрФУ приказе о стоимости обучения цены были выше прошлогодних – в среднем на 10 тысяч рублей в год, о чем и сообщал «Новый День».

Уже сегодня в Уральском федеральном университете выпустили новый приказ – которым действительно цены снижены до уровня 2019 года.

«Решение о сохранении стоимости обучения для поступающих в 2020 году на уровне прошлого года принято в УрФУ 3 июня, соответствующий приказ опубликован на сайте университета 9 июня, – пояснили в пресс-службе УрФУ. – Согласно приказу, стоимость обучения будет зафиксирована на уровне 2019 года по всем направлениям подготовки всех форм обучения. Сохранятся все виды скидок, в том числе в зависимости от результатов вступительных испытаний и при внесении предоплаты за обучение».

Кроме того, в вузе сообщили, что по 29 популярным направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры стоимость обучения будет снижена. Например, за обучение на направлении «Культурология» в 2019 году пришлось бы платить 168 тысяч рублей, в этом году с первокурсников просят 138 700 рублей. Обновленную стоимость по всем направлениям подготовки можно посмотреть в приложении к приказу, опубликованному на сайте УрФУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

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