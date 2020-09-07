В Екатеринбурге от гриппа привили уже 125 тысяч человек

Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов рассказал, как в городе проходит вакцинация населения против гриппа. По словам чиновника, в течение недели активной работы медиков были достигнуты хорошие показатели.

«Мы набрали неплохие темпы. Вакцинацию от гриппа прошли более 118 тысяч взрослых и более 6 700 детей. Во всех городских медучреждениях открыты прививочные кабинеты, они работают до позднего вечера. Также дополнительно выделено 70 прививочных бригад. На данный момент мы получили 70% вакцины от гриппа от всего объема для Екатеринбурга – это 340 тысяч доз. Бесплатно прививку смогут поставить определенный контингент граждан (это школьники, студенты, пенсионеры, педагоги, медработники, – прим. ред.), работники промпредприятий, сферы торговли и питания прививаются за счет работодателя, эту работу мы тоже сейчас ведем», – сообщил Денис Демидов на брифинге.

Он отметил, что перед вакцинацией человека обязательно осматривает медик, и если есть какие-то противопоказания, например, признаки ОРВИ, температура, тогда процедура откладывается. При этом екатеринбургские медики будут стараться планово вакцинировать население, чтобы не допустить аврального режима осенью, подчеркнул Демидов. По данным поставщиков, цена прививки от гриппа в этом году варьируется от 250 до 300 рублей за одну дозу.

Главврач городского центра медпрофилактики Лилия Семенова напомнила, что прививка от гриппа необходима, чтобы не допустить сочетания двух вирусных инфекций зимой – собственно гриппа и Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

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