Коронашейминг: почему люди боятся рассказывать о том, что переболели Covid-19

Переболевшие коронавирусом боятся рассказывать, что заразились Covid-19 и вылечились от него. Хотя подхватить заразу может буквально каждый, если только человек не живет в тайге без контактов с внешним миром. «Новый День» поговорил с психологами о том, почему Covid-19 стал таким «позорным».

«Важно помнить, что человек в принципе существо социальное. Какие бы изменения ни производила цивилизация, как бы ни улучшались условия, взаимоотношения с людьми остаются важнейшей частью нашей жизни. По данным ряда ученых, социальная тревожность в последние десятилетия значительно выросла. Несмотря на кажущееся изобилие в форме общения в социальных сетях, близкие контакты, взаимопонимание и доверие находятся в дефиците», – рассказывает «Новому Дню» кандидат психологических наук, доцент департамента психологии УрФУ Рустам Муслумов.

Основной причиной, из-за которой люди ведут достаточно скрытый образ жизни, является страх быть непринятым и осужденным в обществе. Как пояснила «Новому Дню» психолог Марина Ведищева, сейчас у многих сформировалось мнение, будто бы все, что не входит в рамки так называемой нормы, принято считать неправильным. «Есть такое явление, как социальный страх, в основе которого лежит боязнь негативной оценки общества. Каждый человек относится к этому по-разному, поэтому лишний раз старается не афишировать какие-то аспекты своей жизни, – говорит психолог. – Что касается ситуации с коронавирусом, тут все аналогично. В нынешний период это заболевание принято считать чем-то страшным, а тех, кто им заболел, – врагами народа. В связи с этим люди и скрывают свою причастность к болезни». Общество само становится заложником своих же стереотипов, хотя изначально именно оно и является причиной их возникновения.

Человека пугает неизведанное. Коронавирус – новая, незнакомая никому болезнь. Зачастую мы боимся не самого явления, а последствий, с которыми нам предстоит столкнуться. Как рассказал агентству психолог Антон Кузнецов, самое страшное для человеческой психики – это неопределенность, именно поэтому некоторые и предпочитают молчать. «Общество уже просто запуталось и не знает, чему верить. Ведь совершенно непонятен ни уровень опасности, ни пути передачи заболевания, и неизвестно, опасны ли для других те, кто уже переболел. Прежде всего люди избегали и будут избегать того, чтобы их ассоциировали с какими-то неприятными вещами. Есть социально значимые болезни, в которых многие не любят признаваться, к ним, несомненно, относятся и инфекции. В нашей культуре есть так называемые позорные заболевания, к которым можно приравнять коронавирус. Люди боятся, что к ним будут относиться предвзято, их будут избегать, поэтому зачастую выбирают молчать. Хотя я считаю, что про это наоборот нужно рассказывать и гордиться тем, что ты смог побороть инфекцию. Скрывая информацию, мы стараемся сохранить свою репутацию, с точки зрения общения на позитивном русле. Конечно, если заболевшего человека воспринимают как угрозу, то, несомненно, он будет это скрывать», – говорит психолог.

Еще одной важной причиной скрытности является недостаточный уровень осведомленности в области медицины. Несомненно, мы все не обязаны идеально разбираться в терминологии или знать все заболевания и их лечение, но какие-то базовые вещи, которые не требуют обязательного медицинского образовании знать обязаны, считает семейный и индивидуальный психолог Анна Скоробогатова. «Медицински образованный человек знает, что тот, кто переболел коронавирусом, уже не несет угрозы окружающим. А тот, кто совершенно не разбирается в этой области, конечно, будет бояться лишний раз кому-то что-то рассказать. Люди вообще не любят афишировать свою жизнь, особенно то, что касается заболеваний. Причина этому очень проста – мы все боимся быть непринятыми и отвергнутыми обществом. Это основная психологическая причина», – рассказала «Новому Дню» специалист.

Последним по списку, но не по значимости, пунктом является так называемое перенасыщение общества коронавирусной темой. На протяжении полугода нас активно закидывали всевозможной информацией, связанной с пандемией, из-за чего сейчас любая информация вызывает у людей негативные эмоции, говорит кандидат психологических наук Рустам Муслумов. «Тема Covid-19 и связанное с ней беспокойство отразилось на каждом. Неоднократно можно было наблюдать случаи травли тех, кто недостаточно ответственно относился к здоровью. Беспокойство, что именно я могу стать причиной болезни других, конечно, пугает. Поэтому рассказывать окружающим, что я могу быть заразным, а значит, отверженным, страшно, – рассказывает эксперт. – Другая сторона ситуации – это общая усталость от темы коронавируса. Длительная самоизоляция, избыток разговоров на эту тему провоцируют желание отойти в сторону. Хочется занять жизнестойкую позицию в этом вопросе, а для многих это именно выход из обсуждения, не слушать и не смотреть, что об этом говорят. С точки зрения психологии, по возможности, стоит стремиться к позитивным изменениям: сформировать ценностное отношение к своей жизни, следить за здоровьем, оказать поддержку родным и близким».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Марина Симбирятина

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