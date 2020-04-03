Реаниматолог 40-й больницы рассказал, чего больше всего боятся врачи. Интервью «Новому Дню» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня подтвердили еще один случай коронавируса – с начала пандемии в Свердловской области число заражений достигло 39. Треть пациентов уже выписали, их удалось вылечить. О том, чего боятся свердловские медики, как защищаются от коронавируса нового типа, чем лечат пациентов с Covid-19, в интервью «Новому Дню» рассказал заведующий инфекционной реанимацией городской клинической больницы № 40 Дмитрий Бельский.

Врач-реаниматолог о пациентах с Covid-19

– Дмитрий Владимирович, как оценивается состояние пациентов с коронавирусом, которые находятся в 40-й больнице?

– Основная часть пациентов находится в состоянии удовлетворительном или ближе к средней степени тяжести, это все больные, находящиеся в отделениях, за ними ведется постоянный мониторинг, проводится терапия, необходимые исследования. В реанимации находится только одна пациентка, она «тяжелая».

– Дышит самостоятельно или на ИВЛ?

– Она находится на искусственной вентиляции легких.

– Как описывают симптомы пациенты с коронавирусом? Какие проявления были в начале?

– Клиника везде одинаковая, так как возбудитель один, – это респираторная патология, которая сопровождается небольшой температурой, насморком, заложенностью носа, першением в горле. Нетяжелая респираторная инфекция.

– Правда ли, что пациенты в возрасте тяжелее переносят коронавирус?

– Есть выделенные группы риска. Что это такое? Это пациенты старше 60-65 лет, это больные с сахарным диабетом, с артериальной гипертензией, с онкологическими заболеваниями, иммунносупрессивными заболеваниями. Если у молодого человека тяжелый сахарный диабет, то он входит в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, хоть ему и 25 лет.

Да, наиболее подвержены тяжелому течению заболевания пациенты от 60 лет, потому что в организме есть некоторые ферменты, которые требуются для размножения этого вируса в организме, и чем мы старше, тем этого фермента у нас больше, и вирус более активен у данной группы пациентов.

– Какие рекомендации по лечению дают наш Минздрав и ВОЗ?

– На коронавирус целенаправленного лечения пока не существует. И в наших рекомендациях, и в возовских рекомендациях. Поэтому по-прежнему идет во всем мире подбор различных комбинаций противовирусных препаратов или препаратов, которые обладают противовирусным действием в том числе. Например, против гриппа AH1N1 был препарат, он бил точно в цель. При коронавирусной инфекции такого препарата не существует. Поэтому в последних рекомендациях нашего министерства, опубликованных 27 марта, собран мировой опыт, для тяжелых пациентов – это комбинация противомалярийного препарата и одного из антибактериальных препаратов. Для больных более легких форм – это противовирусные препараты.

– Есть случаи самолечения противомалярийными препаратами, в том числе с летальным исходом, например, в США.

– Самолечение никогда до пользы не доводит. Оно, как правило, заканчивается печально, особенно когда ситуация тяжелая.

– По ситуации в других странах мы видим, что в группе риска врачи, которые постоянно контактируют с пациентами с коронавирусом. Как защищаетесь от заражения?

– Хочу сразу сказать спасибо администрации нашей больницы, они сделали почти невозможное – мы в инфекционном корпусе в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты, у нас есть специальные костюмы, у нас есть маски специального класса Н-95, ФФП-2 и ФФП-3, это не обычные маски, у нас есть защитные очки, перчатки, бахилы, мы экипированы. Я понимаю, что сделать это в краткие, кратчайшие сроки было не очень просто.

– К лечению пациентов с коронавирусом привлекали врачей других отделений или медучреждений?

– Пока мы держимся сами, первый рубеж обороны мы держим.

– Раз вы на рубеже, делитесь опытом по лечению больных коронавирусом с другими врачами?

– Создана целая служба координации и концентрации информационный базы по всем пациентам. В Москве центр, куда стекается информация со всей страны о тяжелых пациентах, которые находятся в отделениях реанимации, на искусственной вентиляции легких. Мы читаем, смотрим, мировой опыт через себя пропускаем. Екатеринбург город маленький, все заведующие реанимационных служб знают друг друга хорошо, мы находимся на связи, потому что к каждому может приехать пациент с такой патологией. У меня есть знакомые и друзья, кто работает в Германии, в Австралии, мы обмениваемся опытом, кто как пациентов ведет. Плюс каждый большой госпиталь в мире сейчас выпускает свои рекомендации, идут онлайн-мастер-классы по терапии таких пациентов. База нарабатывается каждый день все больше и больше.

Надо сказать, что пациенты с коронавирусом для реанимационного отделения 40-й больницы понятны – мы прошли эпидемию гриппа AH1N1 в 2009 году, поражения легких вирусного характера – мы с ними сталкиваемся ежедневно, для нас эти пациенты не представляют загадки, потому что у нас высокоспециализированное отделение, подход нам ясен и тактика ведения. То, что было разработано по гриппу, – мы применяем. Но мы боимся больше всего моментального, быстрого поступления большого количества пациентов. Поэтому все приведены в полную боевую готовность.

– Поэтому так важна самоизоляция.

– Самоизоляция – это главный механизм предотвращения массивного поступления большого количества пациентов, как это было в Италии, как это было в США. Не были проведены тяжелые для людей, но очень необходимые меры эпидконтроля. И поэтому стационары и Италии, и США блокированы. Ситуация у них очень тяжелая.

– В целом как настрой?

– Настроение хорошее, настрой боевой, все отделения реанимационные в городе понимают, с чем могут столкнуться, вся аппаратура сотни раз проверена и подготовлена, в полной боеготовности. Мы не падаем духом, потому что пока население максимально соблюдает режим изоляции, мы очень надеемся, что мы обойдем неприятный сценарий, который произошел в Италии и США, предотвратить этот коллапс можно только изоляцией.

Чем меньше контактируют люди друг с другом, тем меньше вирус распространяется, тем спокойнее работают стационары. Хотя, конечно, разворачиваются дополнительные койки, дополнительные респираторы и ИВЛ, все готово к поступлению. Здесь надо понимать, что много зависит от нас с вами. Сейчас та ситуация, когда ты должен исполнить свой гражданский долг.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Отман

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