«Отключить голову? Лучший способ – это гильотина», – психолог о тонкостях подготовки к ЭКО. Интервью «Нового Дня»

В России ежегодно растет число пар, которые прибегают к ЭКО, чтобы стать родителями. Увы, не всегда протоколы заканчиваются успешно, да и сам процесс подготовки к экстракорпоральному оплодотворению – стресс для семьи. Пережить ситуацию помогают психологи, которые работают в сфере репродуктивных технологий совместно с врачами. Пока их немного – в Свердловской области едва ли наберется несколько десятков специалистов, но недооценивать эмоциональную сторону происходящего медики не советуют. О том, зачем в Европе перед процедурой пару отправляют к психологу, почему женщине не стоит считать себя «хрустальной вазой» и что значит «отключить голову», «Новый День» поговорил с психологом екатеринбургского клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Натальей Мишкиной.

– Кому вообще нужен психолог? Для всех пар, которые готовятся к ЭКО, это актуально?

– Актуальность психологической подготовки очень высокая. Только в этом признаться себе пара не всегда может. Как правило, лишь пройдя длинный путь. Сейчас врачи понимают важность этого элемента при подготовке к ЭКО – и настоятельно рекомендуют парам сходить к психологу, чтобы люди понимали и осознанно делали этот шаг. Паре необходимо понимать разные варианты исхода, иметь взрослую позицию и быть эмоционально готовыми. Потому что это 50% успеха.

– Кстати, есть какие-то исследования, подтверждающие фразу «Хороший настрой – половина успеха»?

– Исследования есть. И в сфере репродуктивной психологии. Но не так быстро результаты исследований применяются на практике. Например, в Испании еще до первичной консультации с репродуктологом пара встречается с психологом, который определяет уровень их готовности к протоколу и классифицирует по цветам: красный, желтый или зеленый. Красный – группа риска, те, кто не готовы психологически и кому требуется работа с психологом в течение месяца-двух. С красной меткой на медкарте по результатам тестирования просто не пустят в протокол. Если желтая – требуется параллельное ведение, когда идет работа и врача, и психолога одновременно. Зеленая – пара готова к ЭКО психологически.

– А часто встречаются «зеленые» пары?

– Редко. Чем взрослее пара и чем она осознаннее пришла к этой ситуации, тем выше психологическая готовность – по осознанности и зрелости взаимоотношений. Для европейских пациентов это встречается чаще. У нас это не так.

– С какой проблематикой у российских пар приходится работать?

– Дело в том, что у нас пациенты приходят не в начале пути к материнству – только если врачи настояли. Но это процентов десять. В некоторых клиниках консультация психолога включена в базовый пакет ЭКО по ОМС. Но из 100 пар в лучшем случае идут на нее восемь-десять. Остальные считают, что справятся сами, что им это не нужно. А чаще всего приходят к психологу женщины, которые уже прошли какой-то путь и, как правило, столкнулись с неудачами, а иногда и с потерями. Это самая большая группа.

Вообще у нас есть школа ЭКО, где мы рассказываем о пути, который предстоит проделать паре, о том, что требуется от женщины и от мужчины, какие есть психологические варианты нормы, на что нужно обратить внимание и к чему быть готовым. Результаты работы последних месяцев говорят о том, что работа на консультации и готовность женщины к такой помощи позволяют привести эмоциональный статус в норму. Это позволяет паре (особенно женщине) войти в протокол спокойно, оставив излишнюю тревожность, взаимодействовать с врачом без срывов и на доверии, быть адекватно готовыми к любому исходу событий. Потому что стопроцентная надежда на то, что протокол заканчивается беременностью… К сожалению, это даже по статистике не так.

– А какая статистика?

– Например, данные ВОЗ говорят о эффективности ЭКО в 41,7%. То есть на 100 женщин результат получит 41. А когда мы идем в протокол, мы надеемся, что мы – те самые 41. Мозг, конечно, допускает неудачу, но не склонен принять ее. И когда женщина делает тест, а там нет двух полосок, происходит утрата ожиданий, которые пара сформировала. Задача консультирования в том, чтобы целью пары был не уровень ХГЧ или две полоски, а ребенок, который придет в их жизнь, но для этого придется сделать некоторое количество шагов.

Многих кидает в крайность – не получилось с первого раза, значит, не судьба. Или наоборот – пара проходит через огромное количество протоколов.

Взрослость и осознанность – это как раз когда из крайности в крайность не бросает. Почему женщины идут на такое большое количество протоколов? Потому что это такая социальная конструкция – добиться во что бы то ни стало генетически своего ребенка.

– Разве это не для мужчин более актуально – «свой» ребенок?

Идеологию в паре во время протокола, на мой взгляд, определяет разумность женщины. Мужчина, который встал на этот путь, уже поддержал ее на 100%. И от того, насколько будет женщину штормить, зависит адекватность пары. Когда она бросается из крайности в крайность – это просто свидетельство неготовности пары к этому пути. Если мы посмотрим статистику, то для достижения результата нам надо готовиться, скорее всего, к двум-трем попыткам. Нужно брать во внимание репродуктивный возраст пары, потому что в свои 45 можно выглядеть чудесно, но яйцеклеткам все равно, как ты выглядишь, у них свой период устаревания. И если возраст пары 37-45+, то статистика уменьшается. В паре 40+ статистика 5-7%. Иногда мы, видя, как организм женщины реагирует на стимуляции, готовим пару к такому ответственному шагу, как рассмотрение донорских программ. Нужно понимать, что «жизнь в стиле ЭКО», когда центром всей жизни пары становится протокол, когда все подчиняется одной цели, никому не нужна. В процессе длительного пути неизбежно наступит кризис: сборы анализов, манипуляции, бесконечный хоровод врачей, медсестер, бумажек – все это очень изнуряет, происходит подмена – целью становится не ребенок, а протокол. И задача психолога – привести пару к пониманию этого, помочь вернуться к нормальному жизненному процессу, где протокол ЭКО важная часть жизни на данном этапе, но не единственная.

– У нас врачи очень любят дать совет: «Просто отключите голову»…

– Прекрасный способ сделать это раз и навсегда придумали французы, называется он гильотина. Этот совет еще больше усиливает акцент на ЭКО. Психологически это никак не работает. Нужно давать конкретные рецепты, план действий или список дел, на которые женщина может переместить акцент, точку внимания. Иногда помогают списки: прочитать что-то, послушать какую-то музыку, сделать какое-то действие. Мы с пациентками пишем списки из 50 дел, потом фильтруем их до 25, потом сокращаем до экстренного списка из 10 действий. И это не всегда релакс.

– Один из самых ярких, эмоциональных этапов протокола – это когда перенос случился, но установленные две недели еще не прошли. Как с этим пациенты справляются?

– Это тоже к тому, нужен ли психолог в протоколе. Женщина, которая вступает в протокол, с момента первого стимулирующего укола уже сформировала доминанту на беременность. И это может сыграть плохую шутку с ней на этапе ожидания. Во время стимуляции мы действуем: ходим к доктору, ставим уколы, контролируем на УЗИ результат. Пункция – это тоже действия. На эмбриологическом этапе – 3-5 дней, когда мы ждем, выросли эмбрионы или нет, – женщина понимает, что повлиять ни на что не может, поэтому просто ждет. Но как только перенесли эмбрионы, кажется, что все уже случилось. А это не так. Когда мы говорим о естественной беременности, то оплодотворенная яйцеклетка «гуляет» по матке и ищет место. И мы в это время не заморачиваемся – мы продолжаем работать, ходить в гости, встречаться с друзьями и родственниками. Мы не лежим на диване и не чувствуем себя хрустальной вазой. А в протоколе период ожидания как раз такой. Мало того, мы все время свою точку внимания держим, например, не на вкусном чае или хорошей погоде во время прогулки, а на том, что там в матке происходит. То есть осуществляется излишний контроль и возникает напряжение. Поэтому важным навыком становится как раз перенос акцента, снижение контроля. Женщина должна продолжать быть активной, гулять, заниматься интересными и творческими делами. Ну нет после переноса показаний, чтобы лежать на диване, и чтобы тебе вся семья к нему тортики приносила. Лучше в это время написать сказку, нарисовать картину, научиться складывать кубик Рубика, лишь бы переместить акцент.

– Очень важный психологический момент связан с взаимодействием врача и пациента – многие ведь жалуются на невнимание со стороны медиков.

Потому что многие считают, что раз я у себя одна и что моя беременность – это самое важное, то и для доктора я тоже одна и максимально важна. А у доктора таких пациентов десятки. И он не всегда и не сразу может ответить пациенту на вопросы в чате или по телефону. Да и отвечать доктор может односложно, без большого количества смайликов и приободрений. Но если в таком виде доктор эмпатии не проявляет, то это не значит, что доктор плохой, хотя это эмоционально пациентами воспринимается как невнимание. Поэтому мы на школах ЭКО проговариваем принципы взаимодействия врача и пациента до вступления в протокол, во время и после. В данном случае речь идет, конечно, о соблюдении границ и этике.

– Врачи из многих отраслей медицины подтвердят, что сейчас пациенты сами себя слишком нагружают информацией, изучают интернет...

– Это факт. И сами пациенты часто это понимают. Как правило, это женщины или мужчины, которые имеют не одно образование, которые привыкли анализировать и собирать информацию, составлять планы, стратегии, тактики, раскладывать все по полочкам. Для них любое неизвестное слово – сигнал к тому, что это terra incognita, и надо ее немедленно исследовать, чтобы все понимать. Им нужно все понимать.

– А это не из-за недоверия к врачу или медицине?

– В том числе. Но в первую очередь работает логика «я должен держать все под контролем». Часто это беда управленцев, людей, которые добивались чего-то своими усилиями. Я советую своим пациентам читать не форумы, а блоги врачей, сайты клиник. Если вы хотите что-то почерпнуть, быть информированными – читайте профессионалов. Сейчас многие известные врачи ведут хорошие группы в соцсетях, клиники ведут YouTube-каналы. Не стоит читать 10 томов жизнеописания разных женщин. По моим наблюдениям, кто делится такой информацией? Люди, которые остро и эмоционально переживают процесс, даже если все закончилось результатом. На эту информацию пациенты начинают наворачивать свою историю. Мы как бы приобретаем эти «хвосты», которые к нам отношения не имеют, но начинают действовать на нас, давить. Хотите читать? Читайте экспертные мнения, спрашивайте своих врачей, ищите поддержку в профессиональных сообществах, фильтруйте материал.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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