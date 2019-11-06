В Свердловской области изменился закон о бесплатном ЭКО

В Свердловской области вступил в силу новый документ министерства здравоохранения региона, который касается проведения экстракорпорального оплодотворения по программе обязательного медицинского страхования. Речь идет о приказе № 2086-П «О совершенствовании медицинской помощи при бесплодии с использованием ВРТ в рамках базовой программы ОМС». Документ меняет порядок подачи заявок на получение квоты на ЭКО. Если раньше это можно было сделать через одну из медицинских организаций – получателей квот, то теперь – только в межмуниципальных кабинетах бесплодного брака.

Пакет документов, который собирает пациентка вместе с лечащим врачом кабинета, формируется в течение 30 дней и передается на рассмотрение комиссии. Та, в свою очередь, будет собираться дважды в месяц, чтобы рассматривать заявки на квоты. Пациентов, у кого уже были две неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения, будут приглашать на заседания.

Пациенты по-прежнему будут становиться в очередь на ЭКО, а когда та будет подходить – секретарь комиссии будет уточнять у них, какое медучреждение они выбрали. Только после этого информация будет поступать в кабинеты бесплодного брака. Там пациенты смогут получить непосредственно направление на ВРТ, заполнив заявление о выборе организации, которая будет проводить ЭКО.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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