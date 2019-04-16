Врачи: каждая пятая супружеская пара нуждается во вспомогательных репродуктивных технологиях

Сегодня в Екатеринбурге в рамках форума «Здравоохранение Урала» прошла научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье населения». Главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева рассказала, что, по статистике, каждый пятый брак в России – бесплодный, т.е. пара не может зачать ребенка. При этом причина в женщине в 25 % случаев, а в 20 % играет роль т.н. мужской фактор. Еще в 40 % ситуаций нарушения здоровья есть у обоих супругов, а в 15 % причины выявить не удается.

Для таких пар есть программы вспомогательных репродуктивных технологий. Например, в Свердловской области работают кабинеты бесплодного брака – в Екатеринбурге, Алапаевске, Асбесте, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Серове. В них пары проходят все необходимые обследования и медицинская комиссия принимает решение о том, что супруги могут быть отправлены на ЭКО. С момента постановки в реестр ожидания на экстракорпоральное оплодотворение проходит, как правило, 6-10 месяцев. По состоянию на апрель 2019 года в списке 1728 свердловских пар. В 2017-м их было 3120, а годом ранее – 4124.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.04.19

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