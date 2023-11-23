Почти тысяча малышей на Урале появились на свет с помощью ЭКО

В Свердловской области ежегодно тысячи пар, которым поставили диагноз «бесплодие», обращаются за вспомогательными репродуктивными технологиями, проще говоря – делают ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Благодаря нацпроекту «Демография», эта процедура доступна по полису ОМС – то есть для пациентов она бесплатна. И только в этом году с января на свет с помощью ЭКО появились 904 ребенка.

«Свердловская область должна использовать все возможности, которые дает национальный проект «Демография», рационально подойти к этому вопросу и продумать четкие механизмы достижения поставленных целей», – ранее говорил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Сегодня в регионе отработан механизм, как пары могут получить возможность стать родителями, если им поставлен диагноз «бесплодие». Фактически им нужно сделать три основных шага.

На первом этапе женщина получает направление в межмуниципальный кабинет бесплодного брака (МКББ) у своего лечащего врача в женской консультации. Для этого проводится ряд анализов и исследований, с результатами которых можно делать следующий шаг.

Второй этап – запись в МКББ, где диагноз уточняют и проводят исследования уже обоих супругов. После специалисты готовят пакет документов для ЭКО. По приказу минздрава региона, это занимает не более месяца.

Третий этап – документы отправляются в областную комиссию, которая принимает окончательное решение, нуждается ли пара в использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Это решение принимается в течение двух недель с момента поступления документов. Если оно положительное, пару включают в реестр ожидания. Оно длится, в среднем, полгода.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»