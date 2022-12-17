«Кажется, это две какие-то амебки, а это – будущий человек». Генетики показали, как рождается жизнь в пробирке (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области ежегодно тысячи пар, которым поставили неутешительный диагноз «бесплодие», обращаются за вспомогательными репродуктивными технологиями, проще говоря – делают ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Если сказать совсем грубо, у мужчины и женщины берут половые клетки, отбирают лучшие – и в пробирке создают будущую жизнь, и из сперматозоида и ооцита сначала формируется зигота, а потом эмбрион. Этот процесс показали журналистам в Центре семейной медицины, где с программами ВРТ и криоконсервации сперматозоидов и эмбрионов работают уже много лет. Заместитель главврача ЦСМ Сергей Балезин рассказал обо всех этапах, которые нужно пройти парам, обратившимся за помощью к врачам.

Как начинается жизнь в пробирке

О том, как получить квоту на ЭКО от государства, какие для этого нужны документы и сколько, в среднем, составляет ожидание – читайте в большом материале «Нового Дня».

Самая простая «работа» в протоколе (так называют весь процесс ЭКО, начиная от подготовки к нему и заканчивая собственно переносом эмбриона в матку) у мужчины в паре. Подготовившись к сдаче своего биоматериала, что включает в себя отказ от алкоголя, курения и небольшое воздержание от секса, он приходит в медцентр – и сдает сперму в пробирку. На этом его работа завершена, а для генетиков все только начинается. Банку тут же маркируют, чтобы не было путаницы, и передают специалистам, которые определяют качество материала, есть ли живые сперматозоиды, достаточно ли их, двигаются ли они прямо или норовят свернуть не туда, оценивают концентрацию и внешний вид. Все это делается под микроскопом. Потом «хорошие» сперматозоиды, которые могут быть пригодны для оплодотворения яйцеклетки, с помощью специального раствора отсеивают от «плохих». Заодно таким способом удаляют вирусы, микробы. Реагенты производят за рубежом, отечественных аналогов нет, но, к счастью, проблем с поставками даже после введения санкций не возникло. Сперматозоиды-чемпионы замораживают в жидком азоте, где они дожидаются своего часа.

Куда сложнее с забором женских половых клеток. Чтобы провести пункцию ооцитов, нужно сначала подготовить женский организм, чтобы яйцеклетка созрела к нужной дате и времени, и фолликул не разорвался раньше срока. С помощью современных гормональных препаратов проводится стимуляция овуляции, и в назначенный день и час женщина приезжает в медцентр, где в операционной под анестезией ей проводят пункцию. Бывали случаи, когда женщины опаздывали, например, одна пациентка из Челябинска по дороге в Екатеринбург попала в ДТП, и не приехала вовремя – когда она оказалась в операционной, яйцеклетка уже выходила из фолликула. В случае удачной пункции с яйцеклетками также работают генетики. Например, их (или ее, бывает и так, что в результате пункции получают только одну клетку) очищают от фолликулярной жидкости, которая в естественной среде препятствует оплодотворению.

Только когда отобраны лучшие клетки у будущих мамы и папы, в эмбриологическом отделении начинается магия – в пробирке соединяют сперматозоид и яйцеклетку, которые формируют зиготу, а потом эмбрион. Весь процесс медики наблюдают под микроскопом. В лучших столичных клиниках пациентам даже отправляют ускоренные видеозаписи, как две клетки, соединяясь, превращаются в эмбрион. «Смотришь, и кажется, что это просто какие-то две амебки, а когда понимаешь, что это будущий человек, даже мурашки по коже», – говорит один из сотрудников ЦСМ.

Состояние эмбриона отслеживается постоянно, каждому присваивается статус в зависимости от того, как генетики оценивают состояние оболочки и содержимого. Переносят, как правило, пятидневные эмбрионы. Причем, как объясняет Сергей Балезин, процент успеха выше, когда это происходит не в тот же цикл, а несколько позже. Женщина, у которой проводили забор клеток, должна восстановиться после гормонального вмешательства, – а эмбрионы на это время так же помещают в жидкий азот, и они дожидаются подходящего времени переноса. В криохранилище они могут находиться месяцами и годами. Мировой рекорд – ребенок, рожденный из эмбриона, замороженного на 30 лет.

Уральские врачи говорят, что сегодня примерно 15% пар имеют проблемы с зачатием, а по самым мрачным научным прогнозам, доля таких пар к 2050 году в мире увеличится до 90%. Программы ВРТ не дают стопроцентной гарантии, что мужчина и женщина, которым поставили диагноз «бесплодие», преодолеют его. В ЦСМ, по словам сотрудников, успешно заканчивается половина всех проведенных протоколов. Успешно – это значит беременностью, а потом и рождением ребенка. И этот показатель считается в профессиональной среде очень достойным, к тому же некоторые люди предпринимают не по одной попытке, и часто то, чего не удалось сделать с первого раза, приносит результат во второй или третий.

О тонкостях психологической подготовки к ЭКО читайте в интервью РИА «Новый День» с репродуктивным психологом Натальей Мишкиной.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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