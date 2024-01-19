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Пятница, 19 января 2024, 09:57 мск

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Стало известно, сколько квот на ЭКО получили свердловские больницы

Стали известны объем квот, которые доступны жительницам Свердловской области на проведение программ ЭКО и криопереносов. Так, в этом году будет проведено 2420 базовых программ и 2000 криопереносов за счет бюджета.

Квоты распределили между клиниками следующим образом:

  • «Клинический институт репродуктивной медицины 579 квот
  • Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» – 476 квот
  • Клиника «УГМК-здоровье» – 441 квота
  • Центр семейной медицины – 440 квот
  • Клиника «Мать и дитя» – 299 квот
  • «Партус» – 83 квоты
  • «Гармония» – 78 квот

Также свердловчанкам доступны 24 квоты на проведение базовых программ ЭКО в медучреждениях других регионов России.

Квоты на криопереносы распределили так:

  • Центр семейной медицины – 478 квот
  • Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» – 378 квот
  • Клиника «УГМК-здоровье» – 333 квоты
  • Клиника «Мать и дитя» – 280 квот
  • «Клинический институт репродуктивной медицины 278 квот
  • «Гармония» – 134 квоты
  • «Партус» – 95 квот

Также свердловчанкам доступны 24 квоты на криопереносы в клиниках других регионов России.

Напомним, «Новый День» публиковал подробный спецпроект о том, как получить ЭКО за счет средств бюджета.

Екатеринбург, Елена Сычева

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