Стало известно, сколько квот на ЭКО получили свердловские больницы

Стали известны объем квот, которые доступны жительницам Свердловской области на проведение программ ЭКО и криопереносов. Так, в этом году будет проведено 2420 базовых программ и 2000 криопереносов за счет бюджета.
Квоты распределили между клиниками следующим образом:
- «Клинический институт репродуктивной медицины 579 квот
- Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» – 476 квот
- Клиника «УГМК-здоровье» – 441 квота
- Центр семейной медицины – 440 квот
- Клиника «Мать и дитя» – 299 квот
- «Партус» – 83 квоты
- «Гармония» – 78 квот
Также свердловчанкам доступны 24 квоты на проведение базовых программ ЭКО в медучреждениях других регионов России.
Квоты на криопереносы распределили так:
- Центр семейной медицины – 478 квот
- Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» – 378 квот
- Клиника «УГМК-здоровье» – 333 квоты
- Клиника «Мать и дитя» – 280 квот
- «Клинический институт репродуктивной медицины 278 квот
- «Гармония» – 134 квоты
- «Партус» – 95 квот
Также свердловчанкам доступны 24 квоты на криопереносы в клиниках других регионов России.
Напомним, «Новый День» публиковал подробный спецпроект о том, как получить ЭКО за счет средств бюджета.
Екатеринбург, Елена Сычева
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