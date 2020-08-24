В Роспотребнадзоре рассказали о совместимости прививок от энцефалита и коронавируса

Санврачи ожидают, что вакцинация от коронавируса не помешает прививочной кампании от клещевого энцефалита. Сегодня на пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева ответила на вопрос о совместимости двух видов вакцин.

«В настоящее время вакцины от коронавируса нет, в инструкции каких-то указаний на сочетание вакцины от клещевого энцефалита и каких-то других нет, но общепризнано, что вакцинацию можно совмещать. После того как проведена вакцинация какой-либо вакциной, следующую прививку можно проводить через месяц. Наверное, еще будут какие-то разъяснения и по поводу совмещения вакцин от коронавирусной инфекции и клещевого энцефалита», – сообщила Пономарева.

Она напомнила о необходимости ставить прививку от энцефалита. В этом году более 30 тысяч человек пострадали от укуса клеща. Скончалась пенсионерка, прививки у нее не было, ей ставили иммуноглобулин, но ввели недостаточное количество препарата, в причинах сейчас разбираются.

Ранее в интервью для «Нового Дня» Анжелика Пономарева рассказывала о сочетаемости вакцины от коронавируса и гриппа и о том, чем может обернуться сочетание двух этих заболеваний. Подробнее читайте на сайте агентства.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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