В Нижнем Тагиле скончалась пенсионерка, которой после укуса клеща вкололи недостаточно иммуноглобулина

В Нижнем Тагиле от клещевого энцефалита скончалась 75-летняя женщина. Она не была привита, получила укол иммуноглобулина, но в недостаточном количестве, комиссия разбирается, почему это произошло.

О гибели пенсионерки сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. «Сейчас идет комиссионный разбор. Ей поставили 3 мл, а надо делать иммуноглобулин 1 мл на 10 кг, в этом может быть причина. Может быть – позднее обращение. И возраст, само собой, наличие сопутствующих заболеваний, все это играет роль в плане исхода заболевания», – прокомментировала Пономарева. На сегодняшний день это единственная смерть после укуса клеща в Свердловской области за сезон-2020. В прошлом году погибли два человека.

В Екатеринбурге в «Новой больнице» лечились 190 человек, у 21 из которых был энцефалит, у 159 – боррелиоз. В этом году число пациентов было меньше, чем обычно, из-за коронавируса – часть пациентов отправляли в другие учреждения, потому что выявили Covid.

По данным заведующей неврологическим отделением больницы Марины Топорковой, у четырех человек в этом году была очаговая форма энцефалита, самая неблагополучная по прогнозу, которая ведет к инвалидности. Все они не были привиты. В одном случае было тяжелое течение болезни в сочетании с коронавирусом – эту болезнь у пациентки обнаружили по итогам анализа антител. Женщина провела в больнице 39 дней, из которых 29 находилась на ИВЛ. Ее уже выписали, она поправляется.

«Ежегодно мы имеем случаи тяжелого течения клещевого энцефалита, у нас около 35 человек находятся на диспансерном учете с группой инвалидности. Некоторые имеют ее пожизненно, некоторым после реабилитации и восстановительного лечения удается восстановить трудоспособность. В прошлом году у нас было 9 случаев очаговой формы, один случай летальный. Напомню, очаговая форма тяжелое течение клещевого энцефалита, вызывает необратимые изменения, грубые парезы, которые остаются на всю жизнь», – добавила Топоркова.

Всего от укусов клещей в регионе пострадали более 30 тысяч человек, сезон еще не закончен – пошли грибы, а с ними и обращения от грибников. Однако спад уже есть – в мае, в июне, когда стояла жара, в больницы еженедельно обращались по 5 тысяч человек, теперь всего около двухсот.

Нижний Тагил, Светлана Загороднева

Нижний Тагил. Другие новости 24.08.20

Лось выбежал на иномарку, водитель погиб (ФОТО). / Шахтеры «Мариинского прииска» отказались от забастовки. / Приставы арестовали смарт-часы уральца, чтобы заставить заплатить долг. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»