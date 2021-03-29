Уральцам напомнили, как совместить прививки от коронавируса и энцефалита

В Свердловской области начался сезон укусов клещей – первый случай зарегистрирован сегодня в Екатеринбурге. Вакцинироваться от энцефалита еще не поздно, однако совмещать эту прививку с прививкой от коронавируса нельзя. Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева напомнила, что между инъекциями должен пройти хотя бы месяц. А после вакцинации от энцефалита стоит ограничить возможные контакты с клещом на две недели.

Санврачи ожидают, что в этом году число покусанных останется в пределах среднемноголетних значений. Год назад от укусов клещей в области пострадали 31 180 человек. Около 11 тысяч из них – екатеринбуржцы.

По словам заведующей первым неврологическим отделением МО «Новая больница» Марины Топорковой, в 2020 году были проблемы с маршрутизацией пациентов из-за того, что первые симптомы клещевых инфекций и коронавируса схожи. У семерых человек обнаружили и клещевой энцефалит, и коронавирус, а всего энцефалит выявили у 21 жителя Екатеринбурга: у четверых была очаговая форма, у одного менингиальная, у остальных лихорадочная. Тяжело лечилась 50-летняя женщина, у которой на очаговую форму энцефалита наложилась коронавирусная инфекция, у нее была пневмония, ее подключали к ИВЛ, она поправилась и восстановила работоспособность. Смертельных случаев в Екатеринбурге не было. Скончалась 75-летняя жительница Нижнего Тагила – она не была привита, получила иммуноглобулин, но в недостаточном количестве.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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