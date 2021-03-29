Сезон открыт: клещ покусал екатеринбурженку, не уезжавшую из города

В Свердловской области зарегистрирован первый в этом году случай укуса клеща. Как сообщила только что на пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, случай зарегистрирован сегодня.

Пострадала женщина 44 лет, которая живет в центре Екатеринбурга, и в течение двух последних недель она не покидала пределов города и не бывала ни в парках, ни в скверах. Клеща женщина обнаружила ночью, сразу же обратилась в травматологию. Она не привита от энцефалита, после извлечения паразита ей поставили иммуноглобулин.

В 2020 году от укусов этих кровососущих в области пострадали 31 180 человек, в Екатеринбурге – 10 300 человек, из них 1 800 детей. Роспотребнадзор прогнозирует, что в этом сезоне количество покусанных будет аналогичным.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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