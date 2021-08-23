Роспотребнадзор: каждый третий пострадавший от клеща укушен на территории Екатеринбурга

В этом году клещи покусали более 34 тысяч свердловчан – это на 10% больше, чем в прошлом году, и на 13% выше среднемноголетнего уровня.

«Надо отметить, что каждый пятый пострадавший – это ребенок, а каждый третий пострадавший был укушен на территории города Екатеринбурга», – сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. По ее словам, в Екатеринбурге чаще всего клещей снимают с себя после посещения кладбищ, а также парков и скверов. Отметим, иногда паразитов находят и просто на улицах – первая укушенная в этом году екатеринбурженка не посещала зеленые зоны и не выезжала за пределы города, а в прошлом году горожанка сняла со своей собаки клеща в апреле – после прогулки в центре города.

«В последнее время появляется все большее число антропургических очагов, приближается инфекция к городу. Это связано и с поведением прокормителей клещей, то есть грызунов, которые идут в город», – пояснила сотрудник Роспотребнадзора.

Ожидается, что клещевой сезон закончится в октябре, начался он в марте и на пик вышел к первой декаде мая, когда еженедельно за помощью обращались по 6 тысяч человек, к третьей декаде мая клещи кусали по 4 тысячи человек еженедельно, теперь в больницы обращаются примерно по 100 человек в неделю. От клещевого энцефалита в этом году скончались двое.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

В соцсетях начались предвыборные опросы свердловчан. / В Свердловской области от клещевого энцефалита скончались два человека. / Облсуд поставил точку в деле «бешеной «Хонды». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»