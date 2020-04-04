Жительница Екатеринбурга обнаружила клеща в центре города (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга нашла на своей собаке клеща после прогулки по центру города.

«Мы гуляли практически в центре, от дома пошли на территорию школы № 75, потом прошли вдоль улицы Восточной, потом спустились на Короленко и пошли домой, потом еще немного погуляли во дворе. Ни в какой парк не ходили. Клеща собака подцепила сегодня утром», – рассказала «Новому Дню» владелица животного. В ветклинике, куда горожанка обратилась по телефону, порекомендовали наблюдать за поведением собаки в ближайшие дни – энцефалит и бореллиоз четвероногим не страшны, но у них могут быть другие инфекции.

Акарицидная обработка в этом году еще не проводилась. Добавим, в этом году из-за теплой погоды на Среднем Урале клещи проснулись на несколько недель раньше обычного. В Роспотребнадзоре рассказывали, что к 31 марта за медицинской помощью после укусов обратились уже пять человек – это три жителя Каменска-Уральского, и по одному в Красноуральске и Талице. Все пострадавшие работали на своих приусадебных участках, где и подхватили опасных кровососов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.04.20

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