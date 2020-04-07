«Опасность очень велика»: россиян предупредили об угрозе эпидемии клещевых инфекций

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил об угрозе эпидемии клещевых инфекций в России в 2020 году. По его словам, опасность достаточно велика.

Ученый отметил, что из-за аномально теплой зимы клещи «практически не засыпали», добавив, что в этом году «хитом будут клещевые инфекции».

По его прогнозу, в стране «гарантирован подъем пяти инфекций», которые переносят кровопийцы. В их числе такое опасное заболевание как клещевой энцефалит, а также боррелиоз.

Специалист в интервью «Российской газете» констатировал, что «большая часть населения недооценивает угрозу эпидемии и <…> не выполняет рекомендации санитарных служб».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что клещевой сезон в этом году может растянуться на восемь месяцев вместо шести. Ежегодно в России от укусов клещей страдают более 500 тысяч человек. Медики регистрируют около 2 тысяч случаев энцефалита, от 8 до 10 тысяч человек заболевают боррелиозом.

Стоит отметить, что первые сообщения о том, что из-за необычно теплой зимы в России проснулись клещи поступили еще в конце января. В феврале-марте вышедшие из спячки членистоногие были замечены в Московском регионе, Поволжье и на Урале.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.20

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