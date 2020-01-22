В России проснулись клещи

Продолжительное отсутствие морозов и снега в ряде российских регионов заставило проснуться клещей, рассказала научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Как передает радио Sputnik, эксперт пояснила, что активность членистоногих напрямую зависит от температуры окружающей среды. Впрочем, она успокоила, что ожидать большого количества укусов не следует. «Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет», – сказала Наталья Шашина. По ее словам, для проявления выраженной активности клещей необходима температура выше 8 градусов тепла.

Научный сотрудник напомнила о мерах защиты от клещей. Прежде всего, это правильный выбор одежды, чтобы не оставлять открытых участков кожи.

Как писал «Новый День», руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномальную погоду нынешней зимой волнами теплых циклонов с Атлантики, которые сменяют друг друга. По его словам, атлантическое тепло постоянно переносится вглубь Евразии и пока ничто не может изменить такую тенденцию. Метеоролог отметил, что атлантический воздух очень редко зимой достигал азиатской части, поэтому в Сибири формировался мощный антициклон, который и определял погоду на этой территории.

В этом зимнем сезоне ситуация совершенно другая, необычная – «сплошные антициклоны, которые перемещают воздушные массы из Атлантики», указал Вильфанд. «Иногда такое бывает, а тут постоянно, начиная с декабря, в первой половине января и конца-края этому не видно», – констатировал он, добавив, что Россиян ждет еще десять дней аномально теплой погоды. Он назвал этот период температурных аномалий «махрово-красным». Синоптик счел складывающуюся погодную ситуацию экстремальной. Согласно прогнозу Гидрометцентра, на азиатской части России температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской – на 12.

Как отметил Вильфанд, что этой зимой зарегистрирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю наблюдений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.20

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